Queen treedt op tijdens Oscaruitreiking

19 februari 2019

10u00

De Amerikaanse rockband Queen zal op zondag 24 februari een optreden geven tijdens de Oscaruitreiking. Dat maakte de Academy bekend via sociale media.

Dat net Queen werd uitgekozen, is geen grote verrassing. De erg succesvolle film ‘Bohemian Rhapsody’, over het werk en leven van Queen-zanger Freddie Mercury, is genomineerd voor een aantal Oscars. De band, die tegenwoordig optreedt onder de naam Queen + Adam Lambert, telt nog twee van de vier oorspronkelijke bandleden: gitarist May en drummer Roger Taylor.