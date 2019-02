POLL. Wie mag van jou een Oscar winnen dit jaar? MVO

18 februari 2019

09u00 0 Oscars Deze week is het zover: op 24 februari worden de Oscars alweer uitgereikt. Maar dat de Academy niet altijd overeenkomt met de publieke opinie, is geen geheim. Daarom willen wij weten wie er wat jullie betreft met de Oscars in de belangrijkste categorieën naar huis mogen gaan.

Er zitten een paar pareltjes bij dit jaar, waardoor het moeilijk wordt om te kiezen. De absolute topfavorieten bij de Academy zijn films ‘Roma' en ‘The Favourite’, met elk maar liefst 10 nominaties.

Daarnaast hebben we te maken met een primeur: de Marvel-film ‘Black Panther’ is de eerste superheldenfilm ooit die genomineerd is voor de Oscar voor ‘beste film’.

Uiteraard mogen we ook ‘A Star Is Born’ niet uit het oog verliezen. Lady Gaga en Bradley Cooper wisten ieders hart te veroveren met hun hit ‘The Shallow’. En last but not least is er nog Rami Malek, de man die onverwacht met elke prijs ging lopen, dit awardseizoen. Zijn rol als Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody’ mocht dan ook op veel lof rekenen. Zelfs al kreeg de film zelf veel commentaar vanwege historische incorrectheden...

Wie mag van jou winnen in de categorie ‘beste film’?

Poll Beste Film BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice BlacKkKlansman 3%

Black Panther 17%

Bohemian Rhapsody 36%

The Favourite 8%

Green Book 5%

Roma 10%

A Star Is Born 19%

Vice 2%

Wie was de beste acteur?

Poll Beste Acteur Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Viggo Mortensen (Green Book)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Christian Bale (Vice) Rami Malek (Bohemian Rhapsody) 58%

Bradley Cooper (A Star Is Born) 21%

Viggo Mortensen (Green Book) 9%

Willem Dafoe (At Eternity's Gate) 2%

Christian Bale (Vice) 10%

En de beste actrice?

Poll Beste Actrice Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite) Lady Gaga (A Star Is Born) 56%

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) 8%

Glenn Close (The Wife) 13%

Olivia Colman (The Favourite) 23%

Wie was de beste regisseur?

Poll Beste Regie Blackkklansman - Spike Lee

Cold War - Pawel Pawlikowski

The Favourite - Yorgos Lanthimos

Roma - Alfonso Cuarón

Vice - Adam McKay Blackkklansman - Spike Lee 22%

Cold War - Pawel Pawlikowski 18%

The Favourite - Yorgos Lanthimos 18%

Roma - Alfonso Cuarón 35%

Vice - Adam McKay 7%

Welke actrice schitterde het meest in een bijrol?

Poll Beste Actrice in een Bijrol Emma Stone - The Favourite

Regina King - If Beale Street Could Talk

Rachel Weisz - The Favourite

Amy Adams - Vice

Marina De Tavira - Roma Emma Stone - The Favourite 61%

Regina King - If Beale Street Could Talk 2%

Rachel Weisz - The Favourite 20%

Amy Adams - Vice 8%

Marina De Tavira - Roma 9%

En welke acteur?

Poll Beste Acteur in een Bijrol Adam Driver - Blackkklansman

Sam Elliot - A Star Is Born

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me

Sam Rockwell - Vice

Mahershala Ali - Green Book Adam Driver - Blackkklansman 19%

Sam Elliot - A Star Is Born 40%

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me 12%

Sam Rockwell - Vice 9%

Mahershala Ali - Green Book 20%

Wat was de beste animatiefilm?

Poll Beste Animatiefilm Incredibles 2

Isle Of Dogs

Mirai

Ralph Breaks The Internet

Spider-Man: Into The Spider-Verse Incredibles 2 39%

Isle Of Dogs 19%

Mirai 2%

Ralph Breaks The Internet 18%

Spider-Man: Into The Spider-Verse 22%

En wat was het beste originele nummer?

Poll Beste Originele Nummer Shallow - A Star Is Born

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - The Ballad Of Buster Scruggs

All The Stars - Black Panther

I’ll Fight - RBG

The Place Where The Lost Things Go - Mary Poppins Shallow - A Star Is Born 61%

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - The Ballad Of Buster Scruggs 9%

All The Stars - Black Panther 19%

I’ll Fight - RBG 4%

The Place Where The Lost Things Go - Mary Poppins 7%