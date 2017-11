Petitie wil Casey Affleck weghouden van Oscars Casey wordt beschuldigd van aanranding MVO

16u23 0 REUTERS Oscars Casey Affleck won vorig jaar de Oscar voor beste acteur. Die kreeg hij voor zijn acteerprestaties in 'Manchester By The Sea'. Toen al was dat controversieel, gezien Casey werd beschuldigd van aanranding. Dit jaar wil men hem liever ver van de gouden beeldjes weghouden.

In de nasleep van recente beschuldigingen tegenover andere mannen uit het Hollywood milieu, zoals Kevin Spacey en Harvey Weinstein, wordt ook het debat rond Casey Affleck opnieuw aangewakkerd.

Filmmaker Cameron Bossert nam het initiatief om een petitie tegen de acteur op te starten, met de bedoeling hem te bannen van de Oscarceremonie in 2018. Bossert schrijft: "De Academy was snel om Harvey Weinsteins lidmaatschap in te trekken in het licht van recente gebeurtenissen. Maar een man die even goed beschuldigt wordt van aanranding, mag volgend jaar nog wel in aanmerking komen voor een Oscar. Dat is niet correct."

Affleck zou twee vrouwen seksueel hebben lastiggevallen in 2010, toen hij met hem samenwerkte aan een documentaire. Volgens hen stuurde hij dreigementen, sloot hij hen buiten van hun hotelkamer en kroop hij 's nachts onopgemerkt bij hen in bed, waarop de vrouwen zich 's ochtends een ongeluk schrokken.

"Hij heeft de Oscar voor beste acteur op zak," aldus Bossart. "Dus als men de traditie volgt, reikt hij volgend jaar de Oscar voor beste actrice uit. Denk eens aan hoe ongepast dat zou zijn..."