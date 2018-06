Oscars waren nog nooit zo divers: "Honderden vrouwen toegetreden tot Academy" MVO

26 juni 2018

11u06 1 Oscars De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die verantwoordelijk is voor de uitreiking van de Oscars, verwelkomt 928 nieuwe leden. Na de kritieken dat de Academy vooral bestond uit oudere blanke mannen, lijkt het erop dat de Academy meer en meer divers wordt.

De 928 nieuwe leden representeren 59 verschillende landen, aldus de Academy op haar website. Onder meer de Zuid-Koreaanse actrice Doona Bae, de Algerijnse actrice Sofia Boutella en de Indiase acteur Ali Fazal staan op de lijst.

Het jongste nieuwe lid (actrice Quvenzhané Wallis) is 14 jaar oud, componiste composer Sofia Gubaidulina is met haar 86 het oudste nieuwe lid. Bijna de helft (49 procent) van de nieuwe leden zijn vrouwen, wat het totale aantal vrouwen op 31 procent brengt. In 2015 was nog slechts een kwart van de leden van het vrouwelijke geslacht.

Ook het aandeel niet-blanken ("people of colour") stijgt elk jaar. Van de nieuwe leden gaat het om 38 procent, in totaal heeft in 2018 16 procent een etnische achtergrond. In 2015 ging het nog om slechts 8 procent.

In 2016 kondigde de Academy concrete stappen aan om meer divers te worden, nadat er twee jaar op rij klachten waren omdat de Oscars te blank waren. Verschillende acteurs riepen zelfs op tot een boycot. De Academy reageerde door onder andere meer personen met een etnische achtergrond in leidinggevende posities te benoemen. Tegen 2020 wil de Academy het aantal vrouwelijke leden en leden van etnische minderheden met 20 procent verhogen, en ze zal ook leden hun stemrecht afnemen nadat ze tien jaar niet actief zijn geweest in de filmindustrie.

Indien alle leden op de uitnodiging ingaan, zal de Academy dit jaar 9.226 leden tellen. Twintig procent hen zijn acteurs, met nieuwkomers als Daniel Kaluuya, Mindy Kaling, Tiffany Haddish, Amy Schumer, Emilia Clarke, Sarah Silverman, Blake Lively, Timothee Chalamet en Jada Pinkett Smith. Die laatste weigerde in 2016 uit protest nog naar de uitreiking te komen.