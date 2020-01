Oscars live uitgezonden op ZES en Play More SDE

15 januari 2020

11u46 0 Oscars Geen minuut missen van de Oscars? Het kan gewoon van thuis uit, want ZES en Play More Cinema zenden in de nacht van 9 op 10 februari de awardshow uit. Barbara Sarafian en Jani Kazaltzis zullen de show van commentaar voorzien.

Op Play More Cinema kun je terecht voor de ceremonie, ZES zal de prijsuitreiking uitzenden. Actrice en ‘Master of Ceremony’ Barbara Sarafian (‘All Of Us’, ‘Aanrijding in Moskou’, ‘Rundskop’) zal de awardsshow van commentaar voorzien, terwijl Jani Kazaltzis de outfits van de aanwezige sterren van gepaste commentaar zal voorzien.

In de aanleiding naar de Oscars zal Play More ook verschillende winnaars en genomineerde films van vorig jaar uitzenden, zoals ‘First Man’, ‘Green Book’, ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘Vice’. Dit jaar in de running voor een Oscar en te bekijken op Play More zijn ‘Missing Link’ en ‘How to Train Your Dragon: The Hidden World’. Ook klassiekers ‘American Beauty’, ‘Forrest Gump’ of ‘Saving Private Ryan’ passeren de revue. Vanaf 1 februari vind je de selectie Oscarwinnaars en -genomineerden van 2019 in de Oscar Special in de TV-theek van Play More.

Programmatie Oscarnacht:

Uitzending op ZES en Play More Cinema (standaard kanaal 300)

* Red Carpet: 00u30 - 02u00 (live, zonder Nederlandstalige ondertiteling)

* Gala-event: 02u00 - 06u00 ( + 30 min. uitlooptijd) (live, zonder Nederlandstalige ondertiteling)