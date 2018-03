Oscars in mineur: award McDormand meteen gestolen op feest TDS

05 maart 2018

18u57

Bron: ANP 0 Oscars Een triomfantelijke avond voor actrice Frances McDormand is bijna geëindigd in mineur. Tijdens een feest in Los Angeles na de Oscaruitreiking werd het gouden beeldje van de kersverse winnares gestolen.

Getuigen zagen een onbekende man het beeldje grijpen en er mee aan de haal gaan. De man wist met het beeldje het gebouw te ontvluchten, meldt de New York Times. De actrice brak in tranen uit toen ze in de gaten kreeg dat haar beeldje was gestolen.

Het incident liep goed af. Een oplettende fotograaf bij de uitgang zag de man met het beeldje en wist de dief te overtuigen het beeldje terug te geven. McDormand wilde geen aanklacht indienen tegen de dief en beval de dief "te laten gaan."

De zestigjarige actrice kreeg een Academy Award voor beste vrouwelijke hoofdrol in het misdaaddrama Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Eerder in haar carrière won McDormand de prijs al eens voor haar rol in de thriller Fargo.