OSCARPOLL. Dit zijn jullie favorieten voor vanavond (en hun slaagkansen) MVO

24 februari 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oscars Vandaag is het dé dag. Vannacht gaat de Oscarceremonie in LA van start en tegen maandagochtend zullen we eindelijk weten wie er dit jaar met de beeldjes gaat lopen. Vorige week organiseerden wij alvast een poll om jullie mening over de awards horen, en dit was het resultaat!

Daarnaast gingen we ook na hoeveel kans jullie topfavorieten volgens critici maken. We legden de films ook voor aan onze vrouw ter plaatse, Kristien Gijbels, die al voor het achtste jaar op rij voor Het Laatste Nieuws richting de Oscars trekt.

Beste film

De resultaten liegen er niet om: ‘Bohemian Rhapsody’ is de grote favoriet. Met een score van 41% (van de 1.521 stemmen) steekt de film er met kop en nek bovenuit. Of de film ook het beeldje in de wacht zal slepen, is nog maar de vraag. Grotere kanshebbers zijn onder andere ‘Roma’ en ‘Green Book’.

Op de tweede plaats zien we de eerste superheldenfilm die ooit genomineerd werd voor de Oscar voor ‘beste film’: ‘Black Panther’ (met 19%). De prent is enorm populair bij het grote publiek, maar de kans dat hij in die categorie ook wint is klein. Langs de andere kant is het al een hele prestatie voor een film van het genre om genomineerd te worden. Tot slot hebben we ook een zwakke plek voor ‘A Star Is Born’ (17%), maar die film maakt helaas meer kans om ‘beste originele song’ te winnen, en behoort dus niet tot de topfavorieten voor de hoofdprijs.

De mening van Kristien : “Ik denk dat ‘Roma’ de prijs voor ‘beste buitenlandse film’ zal winnen, en dat ze hem geen tweede Oscar zullen geven. Daarom vermoed ik dat ‘Green Book’ dit jaar de Oscar voor ‘beste film’ zal winnen. Het zou een aangename verrassing zijn om een film als ‘Black Panther' met de prijs aan de haal te zien gaan, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Het is al erg opmerkelijk dat ze genomineerd zijn.”

Beste acteur

Gezien de resultaten van onze eerste poll is het geen verrassing dat Rami Malek, de hoofdrolspeler uit ‘Bohemian Rhapsody’, jullie favoriet is (61% van de 1.440 stemmen). Rami kroop in de huid van Queen-zanger Freddie Mercury en veroverde daarmee vele harten. Goed nieuws, want de kans dat hij de Oscar wint zit er wel degelijk in. Op de tweede plaats, met 20% vinden we Bradley Cooper terug, de tegenspeler van Lady Gaga in ‘A Star Is Born’.

Mening van Kristien : “Ik geloof dat Rami Malek zal winnen dit jaar. Mijn persoonlijke favoriet was eigenlijk Christian Bale in ‘Vice’, maar ik vermoed dat die film alleen de kleine prijzen zal winnen.”

Beste actrice

Met een overweldigende meerderheid wint Lady Gaga het voor jullie in deze categorie (53% van de 1.263 stemmen). Haar prestatie in ‘A Star Is Born’ zette de zangeres op de kaart als een talentvolle actrice. Helaas, het ziet er niet naar uit dat ze ook met de Oscar naar huis zal gaan. Ze concurreert namelijk met kleppers zoals Olivia Colman (‘The Favourite’, ze kreeg een mooie 22% van jullie stemmen) en Glenn Close, die 14% scoorde in onze poll.

De mening van Kristien : “De kans is heel groot dat Glenn Close dit jaar wint voor haar rol in ‘The Wife’. Zij is zowat de Leonardo Di Caprio van de vrouwen. Ze werd al zo’n zeven keer genomineerd, maar won nog nooit een beeldje. Ik denk dat ze er dit jaar eindelijk eentje op haar kast kan zetten, ze heeft immers ook al de Golden Globe voor ‘beste actrice’ gewonnen, dit jaar."

Beste actrice in een bijrol

Hier is het volgens jullie wél ‘The Favourite’ all the way. Met Emma Stone als grote favoriet met 56% van de 1.028 stemmen. Haar tegenspeelster, Rachel Weisz, staat op de tweede plaats met 20%. Ook hier hebben we weer goed nieuws, want het is zo goed als zeker dat één van deze dames met de prijs gaat lopen. De kans is iets groter dat het Weisz zal worden. Zij won onder andere ook al de BAFTA en Golden Globe voor die rol, dat is meestal een goede indicator om Oscarwinnaars aan te duiden.

Beste acteur in een bijrol

De overgrote meerderheid stemde voor Sam Elliot, die in ‘A Star Is Born’ de broer en manager van Bradley Cooper speelde. De grote kanshebber in deze categorie is echter Mahershala Ali, voor zijn rol in ‘Green Book’.

De Mening van Kristien : “Mahershala Ali is in deze categorie de grootste kanshebber. Misschien dat het beeldje ook naar Richard E. Grant zou kunnen gaan voor ‘Can You Ever Forgive Me’, maar mijn favoriet is toch Ali."

Beste animatiefilm

‘Incredibles 2' wint hier met 44% van de 1.081 stemmen. Op de tweede plaats vinden we ‘Spider-Man: Into The Spiderverse’ met 22%. Die laatste heeft het meeste kans om te winnen, gezien het gebruik van een splinternieuwe animatietechnologie.

Mening van Kristien : “Het is waarschijnlijk dat ‘Spider-Man’ hier met de pluimen gaat lopen. ‘Isle Of Dogs’ is bij ons niet zo bekend, maar is toch ook wel een kanshebber. Al is dat dan maar een kleine kans.”

Beste originele nummer

Het viel te verwachten, maar ‘Shallow’ uit ‘A Star Is Born’ is de grote favoriet voor de Oscar voor ‘Beste Originele Nummer’, met maar liefst 62% van de 1.139 stemmen. Een opvallende tweede plaats is voor het nummer ‘All The Stars’ uit ‘Black Panther’. Het is waarschijnlijk dat Gaga met het beeldje aan de haal gaat.

Beste regie

Tot slot is er nog de kwestie van de beste regisseur. Volgens jullie is dat Alfonso Cuarón voor zijn film ‘Roma’. Op de tweede plaats zien we Spike Lee voor ‘BlacKkKlansman’, op de voet gevolgd door Yorgos Lanthimos voor ‘The Favourite’. De grote favoriete en erg waarschijnlijke winnaar is hier wel degelijk Cuarón.

De mening van Kristien : “Persoonlijk zou ik hier Spike Lee graag zien winnen, maar de kans is veel groter dat de Oscar naar Alfonso Cuarón gaat. ‘Roma’ is een topfavoriet dit jaar.”

Kristien Gijbels trekt vanavond voor de achtste keer naar de Oscars om de awardshow te coveren voor HLN.