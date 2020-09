Exclusief voor abonnees Oscar voor beste film? Dan móet die film straks divers zijn: “Nobel, maar inbreuk op vrijheidsprincipe” Luc Beernaert

11 september 2020

10u00 1 Oscars Filmmakers die de Oscar voor ‘beste film’ ambiëren, zullen vanaf 2024 pas voor een nominatie in aanmerking komen indien ze bijzondere aandacht hebben besteed aan vrouwen, mensen van kleur, lhbti’ers en mensen met een beperking. De inclusiviteits- en diversiteitseisen van de organisatie achter de Oscars lokken felle reacties uit.

Nadat eerder het Berlijnse filmfestival aankondigde enkel nog genderneutrale prijzen te zullen uitreiken voor acteerprestaties en dus niet langer prijzen voor beste acteur en beste actrice, formuleerde de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, gisteren vier ‘standaarden’ om ondervertegenwoordigde groepen een duwtje in de rug te geven. Aan standaard A, die representatie op het scherm beschrijft, zijn de eisen van kleur, het opheffen van ondervertegenwoordiging in de cast en de inclusieve of diverse inhoud van het verhaal verbonden. Standaard B stelt inclusiviteitseisen aan de crew, zoals regisseur en cameramensen, standaard C beschrijft de opleidingskansen die filmstudio’s moeten bieden en standaard D vraagt om diversiteit bij publiciteit, marketing en distributie. Elke film moet minstens twee van de vier standaarden halen om genomineerd te kunnen worden.

