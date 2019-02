Opvallend: Oscaruitreiking zal dit jaar géén grote winnaar kennen ondanks vele nominaties voor ‘Roma’ en ‘The Favourite’ MVO

17 februari 2019

10u25

Bron: ANP 0 Oscars De uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld, vindt volgende week zondag voor de 91e keer plaats. Van tevoren was er veel controverse: over vermeende presentator Kevin Hart en zijn oude LGBT-grapjes, over het waarheidsgehalte van kanshebbers als ‘Green Book’ en ‘Bohemian Rhapsody’ en over de keuze om een aantal belangrijke prijzen in de commercial breaks uit te zenden.

Ook na de ceremonie zal de discussie doorgaan; het lijkt erop dat zich dit jaar geen grote winnaar zal profileren. Het is waarschijnlijk dat grote kanshebbers als ‘The Favourite’, ‘Roma’ (beide tien nominaties) of ‘A Star is Born’ (acht stuks) met vrijwel lege handen naar huis gaan. En het zou kunnen dat voor het eerst in lange tijd een grote blockbuster met de Oscar voor beste film naar huis gaat. Fenomeen ‘Black Panther’ maakt kans op zeven beeldjes; de Screen Actors Guild beloonde de actiefilm van studio Marvel eerder al met de prijs voor beste productie van het jaar.

De kans lijkt echter groter dat het effectieve maar wat zijige ‘Green Book’ - over de vriendschap tussen een donkere pianist en zijn racistische blanke chauffeur - de prijs voor beste film van het jaar gaat krijgen. Dit zou een veilige keuze zijn, ondanks de kritiek van de familie van vooral pianist Don Shirley. Zijn kinderen stellen dat scenarist Nick Vallelonga, de zoon van de chauffeur, zijn vader in de film wel erg bewierookt.