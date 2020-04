Ook films van streamingplatforms maken voortaan kans op Oscar kv

28 april 2020

23u41

Bron: ANP 0 Oscars Ook films die uitsluitend op internet zijn te zien en dus niet in de bioscoop, kunnen volgend jaar meedingen naar de felbegeerde Oscar-filmprijzen. Door de coronacrisis heeft de Oscar-organisatie besloten de spelregels te veranderen en ook gestreamde rolprenten toe te laten.

Normaal moest een film zeker een week in een bioscoop in Los Angeles zijn vertoond om in aanmerking te komen. Maar alle filmzalen zijn gesloten, wat de organisatie tot de koerswijziging noopte.