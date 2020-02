Ook Ella Leyers, Kevin Janssens, Jan Verheyen en Pedro Elias te zien tijdens Oscars op ZES Redcarpetwatcher Jani werpt zijn kritisch oog op het rode loper-event van het jaar MVO

05 februari 2020

10u39 0 Oscars Zondagnacht vindt de hoogmis van de film plaats: filmliefhebbers zetten zich wereldwijd klaar achter hun televisiescherm om hét filmmoment van het jaar - de Oscars - gade te slaan. En ZES en Play More zorgen ervoor dat ook Vlaamse filmfans geen seconde van de 92e Academy Awards hoeven te missen.

Actrice en ‘Master of Ceremony’ Barbara Sarafian voorziet de hoogmis van de film van commentaar en wordt hierin deskundig bijgestaan door wandelende filmencyclopedie Jan Verheyen. Ella Leyers en Kevin Janssens schuiven met hun acteertalent en -ervaring aan tafel en ook Pedro Elias voorziet de ceremonie van bedreven inzichten. Redcarpetwatcher Jani Kazaltzis werpt een kritisch oog op de outfits van de Hollywood glitterati. Van de meest ontroerende dankwoorden, over terechte winnaars en onterechte missers tot de opvallendste fashion faux-pas, niets ontsnapt aan het alziend oog van Barbara, Jan, Ella, Kevin, Pedro en Jani.

Wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de Oscars kan weer terecht bij Play More. Ze bieden verschillende winnaars en genomineerde films van vorig jaar aan, zoals ‘First Man’, ‘Green Book’ en ‘Vice’. Dit jaar in de running voor een Oscar en te bekijken op Play More zijn ‘Missing Link’ en ‘How to Train Your Dragon: The Hidden World’.

De 92ste Academy Awards heeft dit jaar een Belgisch kantje: de kortfilm ‘Une soeur’ maakt namelijk kans om een gouden beeldje in de wacht te slepen. Hierin speelt Veerle Baetens een noodlijn operatrice die een vrouw uit een benarde situatie probeert te redden.

Programmatie Oscarnacht op ZES en Play More Cinema (standaard kanaal 300)

Red Carpet: 00u30 – 01u45 (live, met commentaar van Jani Kazaltzis en Barbara Sarafian)

Gala-event: 01u45 - 05u30 (live, zonder Nederlandstalige ondertiteling. Tijdens de reclameblokken omkadering door de gasten vanuit de studio in Vilvoorde)