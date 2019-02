Onze vrouw in Hollywood bereidt zich voor op de Oscars: “Hopelijk pas ik straks nog in mijn jurk” MVO

23 februari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oscars Kristien Gijbels, onze vrouw in Hollywood, gaat voor het achtste jaar op rij naar de Oscars voor Het Laatste Nieuws. Wij spraken haar over haar Oscarplannen én haar voorspellingen.

“Het zou een redelijk verrassende editie van de Oscars kunnen worden, want normaal gezien zijn er elk jaar grote uitschieters, en dat is deze keer niet zo”, bedenkt Kristien zich. In LA staat alles momenteel in rep en roep ter voorbereiding van de grootste awardshow van het jaar. Gijbels woont op tien minuutjes wandelen van het hele gebeuren.

“Ze zijn begonnen aan het uitrollen van de rode loper en het opzetten van het decor”, legt ze uit. “Wat een hele bedoening was, want er werd regen voorspeld. LA is niet voorzien op regen, zie je. (lacht) Ze zijn dat hier niet gewoon. Dus er kwamen heel wat witte tenten aan te pas die alles moesten beschermen.”

Beste Film

“Ik ben er bijna zeker van dat ‘Roma’ de Oscar voor ‘beste buitenlandse film’ zal winnen, al snap ik de hype rond die film écht niet. Er zijn zoveel mensen die er lof over kraaien, maar ik heb hem zelf ook gezien en ik zie niet in waarom ‘Roma’ de Oscar verdient. Omdat het een beetje veel zou zijn om ‘Roma’ twéé Oscars te geven, geloof ik wel dat ‘Geen Book’ met de prijs voor ‘beste film’ zal gaan lopen. Dat is in die categorie ook wel mijn persoonlijke favoriet.”

Beste Acteur

“Ik denk dat Rami Malek het beeldje zal krijgen, al ben ik persoonlijk een grote fan van Christian Bale in ‘Vice’. Maar ik denk niet dat ‘Vice’ dit weekend de grote prijzen zal winnen, eerder een paar kleintjes zoals ‘beste makeup’, bijvoorbeeld.” Ze voorspelt dat het beeldje voor ‘beste mannelijke bijrol’ waarschijnlijk naar Mahershala Ali uit ‘Green Book’ zal gaan.

De Leonardo van de vrouwen

Wat actrices betreft is Glenn Close aan de beurt, zo denkt Gijbels. “Zij is zo’n beetje de Leonardo Di Caprio van de vrouwen”, legt ze uit. “Ze is al zo’n zeven keer genomineerd geweest voor een Oscar, maar heeft er nooit eentje gekregen, hoewel ze een goede actrice is. Ik denk dat ze nu eindelijk haar beeldje op de kast zal mogen zetten. Dat is natuurlijk jammer voor Olivia Colman, die ook een heel mooie prestatie heeft neergezet in ‘The Favourite’. Ik zou het niet erg vinden om haar te zien winnen, maar ik zou mijn geld toch inzetten op Close.” Van de ‘beste vrouwelijke bijrol’ vermoed ze dat die naar Regina King zal gaan, die meespeelde in ‘If Baele Street Could Talk’.

Verder is haar favoriet voor ‘beste animatiefilm’ ‘Spider-Man: Into The Spider Verse’ en zou ze Spike Lee graag de Oscar voor ‘beste regisseur’ zien winnen voor ‘Blackkklansman’. “Maar ik denk dat die prijs in de praktijk naar Alfonso Cuaron zal gaan voor ‘Roma’.”

Black Panther

En wat met ‘Black Panther’, de underdog van de Oscars? Het is de eerste superheldenprent die ooit genomineerd werd voor ‘beste film’. “Ik zou het eigenlijk wel tof vinden moest ‘Black Panther’ de verrassing van de avond worden. Stel je voor dat die film opeens de Oscar pakt... Maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn. Iedereen is wel blij dat ze een nominatie beet hebben, maar langs de andere kant lijkt de algemene conclusie te zijn: ‘ze mogen al heel blij zijn dat ze erbij zijn’, dus zullen ze waarschijnlijk geen hoofdprijs winnen.”

Belgische designer

Kristien weet ondertussen al wat ze gaat dragen tijdens de Oscarceremonie, die ze zal bijwonen om er verslag van uit te brengen en de winnaars te interviewen. “Ik heb een jurk die is ontworpen door Bianca Samyn, een Belgische modeontwerper. Het is een lang, zwart kleed met... hoe moet ik het uitleggen? Vogelpluimen! (lacht) Maar wel hele mooi, in blauwpaarse en roze kleuren. Het klinkt heel Lady Gaga op papier, maar in het echt is het echt héél mooi.”

Ze hoopt alleen dat het kleed haar dit weekend nog past. “Het is alweer een maand geleden dat ik het heb aangehad, en het rekt niet uit”, zegt ze. “Dus er was echt geen mogelijkheid om ook maar een grammetje bij te komen, want het is op maat gemaakt. Ik heb ook geen plan B, het is die jurk of niet, dat is zo ook met de ontwerper afgesproken, want die is natuurlijk erg enthousiast om één van haar designs bij de Oscars te zien. Ach, in het ergste geval eet ik maar een week niet zeker?” (lacht)

Rode loper

“Tijdens de show ga ik mij eerst en vooral op die rode loper storten”, vertelt ze over haar job van zondagavond (voor ons in de loop van de nacht naar maandagochtend). “Eens zien welke sterren ik daar kan spreken. Tijdens de uitreiking volg ik alles mee en achteraf ga ik de winnaars interviewen. Het is een vermoeiende avond, maar wel erg fijn om te doen.”

Afterparty’s zitten er daarom ook niet in. “Meestal begin ik meteen dingen uit te schrijven en te verwerken. Bovendien ben je na een avondje werken op de Oscars ook bekaf. Dus ik hou me nooit echt bezig met de afterparty’s. Waarschijnlijk ga ik meteen naar huis om in mijn bed te kruipen!”

Kristien brengt van zondagnacht op maandagochtend verslag uit vanop de Oscarceremonie. Deze krant volgt al het nieuws over de Oscars op de voet. De volledige HLN Oscarplanning kan je hier vinden.