Onze ultieme top 10: de állerbeste oscarfilms die je kan bekijken op Netflix avh

02 maart 2018

16u00 4 Oscars Nog twee keer slapen en wij doen een nachtje door voor de uitreiking van de Oscars. Maar voor het zover is houden we dit weekend een oscarmarathon op Netflix. Dit is onze top 10 van de allerbeste oscarfilms die op Netflix beschikbaar zijn.

10. Room

Jacks wereld bestaat uit niet meer dan een kamer van 3 meter bij 3, want hij werd erin geboren als kind van de ontvoerder van zijn moeder. Samen met zijn mama (Brie Larson), die ook in de kamer gevangen zit, doktert hij een ontsnappingsplan uit. De chemie tussen Brie Larson en de 8-jarige Jacob Tremblay is fabelachtig mooi. Larson won dan ook meer dan terecht de Oscar voor Beste Vrouwelijke hoofdrol.

9. Juno

Schrijfster Diablo Cody won voor haar fantastische script van ‘Juno’ een Oscar voor Beste Originele Script. De film vertelt het verhaal van de 16-jarige Juno (Ellen Page), die plots zwanger raakt van een knullige kerel (Michael Cera). Samen met haar ouders en beste vriendin zoekt ze de ideale adoptieouders. Een welverdiende negende plaats in onze top tien.

8. Rain Man

‘Rain Man’ kreeg in 1989 stevige concurrentie van ‘Dangerous Liaisons’, maar kreeg toch de award voor Beste Film. Een weergaloze Dustin Hoffman kreeg de Oscar voor Beste Mannelijke hoofdrol. De roadtrip van Charlie Babbit (Tom Cruise) met ‘Rain Man’, zijn broer met autisme (Hoffman), is even ontroerend als hilarisch. Een onverslijtbaar pareltje.

7. 12 Years A Slave

Steve McQueen schuwt de harde thema’s niet: nadat hij in ‘Shame’ seksverslaving onder de aandacht bracht, gooit hij met ’12 Years A Slave’ de gruwel van de slavernij keihard in ons gezicht. Het verhaal van Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), die wordt ontvoerd en in de slavernij belandt, leverde McQueen de Oscar voor Beste Film en Beste Regie op.

6. Fargo

De Coen-broers komen we wat verder in deze top tien nog eens tegen, maar met ‘Fargo’ leverden ze al eens een zo goed als perfecte film af. De Coens kregen een Oscar voor hun scenario en Frances McDormand won er een voor haar rol als Marge Gunderson, een eigenzinnige agente die een bizarre moordzaak voorgeschoteld krijgt. Fans van de Coens moeten trouwens zeker ook eens de ‘Fargo’-serie op Netflix checken. Topkwaliteit.

5. Gladiator

We moeten nog maar Russell Crowes handen over het graan zien glijden of we krijgen al een krop in de keel. En de prachtige muziek van Hans Zimmer doet er niet veel goed aan. ‘Gladiator’ won vijf Oscars, waaronder die voor Beste Film. Maar van ons mocht slechterik Joaquin Phoenix er zeker ook een gewonnen hebben.

4. American Beauty

Kevin Spacey is intussen persona non grata in Hollywood, maar de man heeft wel al twee Oscars in zijn kast staan. ‘American Beauty’ drijft op een briljante manier de spot met hoe iedereen altijd perfect in het gareel loopt. Gelukkig schudde Lester Burnham ons nog snel wakker voor het nieuwe millennium aanbrak.

3. Inglorious Basterds

We duiken de top 3 in met een topper van Quentin Tarantino. Waar moeten we in godsnaam beginnen om deze film te beschrijven: de beste openingsscène van de laatste jaren, het beste scenario van de laatste jaren, en vooral: de beste slechterik ooit. Christophe Waltz kreeg voor zijn rol als jodenjager Hans Landa een Oscar voor Beste Mannelijke Bijrol. Zelden hebben wij een slechter en grappiger personage gezien. Tarantino verpakt zijn hommage aan de cinema in een fantastisch verhaal over nazi-jagers en een moordcomplot op Hitler.

2. No Country For Old Men

En hier zijn de Coens opnieuw. Met ‘No Country For Old Men’ riepen ze de neo western in het leven. Net zoals Tarantino het deed bij ‘Inglorious Basterds’, slagen de Coens erin je zowel te doen meeleven met de personages als te doen kirren van genot. Wat een goede film! Javier Bardem kreeg een Oscar voor zijn rol als Anthony Chigurgh, nóg zo een schitterende slechterik.

1. Pulp Fiction

Met stip op 1: ‘Pulp Fiction’. In Cannes won Tarantino er nog de Gouden Palm voor, maar wat later kreeg hij maar één Oscar, die voor Beste Scenario. Ze waren in Hollywood gewoon nog niet klaar voor zo veel genialiteit, lijkt ons. Met één film veranderde Tarantino de volledige industrie: velen probeerden zijn stijl te imiteren, bijna allemaal faalden ze. Vlijmscherpe dialogen, heerlijk geweld en nauwkeurig verweven verhaallijnen. Zet je schrap voor het beste wat Netflix te bieden heeft.

De volgende oscarfilms op Netflix haalden onze top 10 net niet, maar zijn zeker het bekijken waard: 'Kramer vs. Kramer', 'The Hateful Eight', 'The Danish Girl', 'Annie Hall', 'Scent of a Woman', 'The Hurt Locker', 'Black Hawk Down'.