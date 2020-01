Nu de Oscars dichterbij komen: hoeveel levert zo’n beeldje eigenlijk op? BDB

09 januari 2020

20u30

Bron: The Hollywood Reporter 0 Oscars Maandag is het weer zover: dan worden de nominaties voor de 92ste Academy Awards onthuld. Dat zo’n Oscar winnen een mooie eer is, staat buiten kijf, maar hoeveel levert het winnen van zo'n beeld nu eigenlijk op? En krijgen de winnende acteurs een bonus? The Hollywood Reporter onderzocht het.

Stijgende ticketverkoop in Verenigde Staten?

Dat de prent die de Oscar voor Beste Film wint een instant succes aan de kassa wordt, is geen garantie meer. “Voor het jaar 2000 brachten deze films in de Verenigde Staten makkelijk 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) in het laatje, maar die tijd is voorbij”, vertelt Paul Dergarabedian, financieel analist bij het bedrijf Comscore. “De laatste film die die kaap overschreed, was ‘Argo’ in 2012 met een opbrengst van 136 miljoen dollar (122 miljoen euro), al ging het grootste deel van de mensen die film al bekijken vooraleer hij een Academy Award won.”

Het klopt wel dat er na de winst van zo'n prestigieuze prijs een nieuwe lading mensen naar de bioscoop trekt om de film te bekijken. Maar die groep en de opbrengsten die daaruit voorkomen worden ook steeds kleiner. “Enkel ‘Green Book’ deed het vorig jaar bijzonder goed met een extra opbrengst van 42,6 miljoen dollar (38,3 miljoen euro) na de Oscarwinst. Ter vergelijking: bij ‘American Beauty’ in 1999 was dat nog 55 miljoen dollar (49,5 miljoen euro) en bij ‘Shakespeare In Love’ een jaar eerder 63 miljoen dollar (56,7 miljoen euro).”

Stijgende ticketverkoop in andere landen?

In andere landen is een groter effect merkbaar. Zo werd ‘The Shape Of Water’ in 2017 internationaal pas massaal bekeken na de winst van ‘Beste Film’, goed voor een extra opbrengst van 131 miljoen dollar (118 miljoen euro). Ook ‘Green Book’ scoorde vorig jaar bijzonder goed buiten de Verenigde Staten en bracht een extra 237 miljoen dollar (213 miljoen euro) in het laatje.

Wat levert het de winnende acteurs en actrices op?

Uiteraard kan het winnen van zo'n beeldje acteurs en actrices bekender maken bij het grote publiek. Denk aan Lupita Nyong’o, die in 2014 een Academy Award kreeg voor haar rol in ‘12 Years A Slave’ en daarna uitgroeide tot een echte ster. Reusachtige financiële voordelen zijn er niet meteen, al worden er wel mooie bonussen uitgedeeld aan genomineerden en winnaars.

(Lees verder onder de foto)

Een insider vertelt aan The Hollywood Reporter dat het dan om bonussen gaat van maximum 250.000 dollar (225.000 euro). “En dat bedrag is dan voor echte sterren als Brad Pitt en Leonardo DiCaprio. Vaker gaat het echter om 50.000 dollar (45.000 euro) voor een nominatie en 100.000 dollar (90.000 euro) voor een overwinning.”

En dat een Oscar-overwinning niet noodzakelijk voor blijvend succes zorgt, bewees Halle Berry. De actrice kreeg na haar Academy Award voor ‘Monster’s Ball’ in 2002 10 miljoen dollar (90 miljoen euro) per film. Maar na het desastreuze ‘Catwoman’ liep dat bedrag terug tot 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro).

Maar een Oscarcampagne kost ook geld

Er zijn dus ongetwijfeld extra opbrengsten verbonden aan zo'n Oscarwinst. Maar je mag niet vergeten dat er op voorhand ook campagnes gevoerd moeten worden om ervoor te zorgen dat films überhaupt genomineerd raken. De kost daarvan ligt tussen 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) en 25 miljoen dollar (22,5 miljoen euro). Dat geld wordt gebruikt voor het opzetten van screenings en het verspreiden van advertenties. Die sommen moeten dus ook in rekening gebracht worden wanneer het totaalplaatje bekeken wordt.

De grote winnaar: streamingdiensten

Volgens insiders baten vooral streamingdiensten bij de nominatie en winst van een Oscar. Wanneer ‘Toy Story 4' maandag genomineerd wordt in de categorie ‘Beste Animatiefilm’ zal dat heel wat extra mensen naar Disney+ leiden. En als ‘Marriage Story’ en ‘The Irishman’ goed scoren, zal dat voor extra abonnees bij Netflix zorgen. Toen ‘Roma’ vorig jaar in de prijzen viel - een film die te bekijken is op Netflix - steeg de beurswaarde van de streamingdienst meteen met 1,5%.