Nieuwe diversiteitsrichtlijnen in categorie beste film bij Oscars IB

09 september 2020

03u50

Bron: ANP 0 Oscars De instelling die de Academy Awards, ofwel de Oscars, uitreikt, heeft nieuwe richtlijnen bekendgemaakt die er vanaf 2024 voor moeten zorgen dat er meer rekening wordt gehouden met diversiteit in de categorie 'beste film'.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ligt al geruime tijd onder vuur omdat te weinig diversiteit zou zijn onder de acteurs en regisseurs die de prijzen en nominaties in de wacht slepen.

De nieuwe richtlijnen zijn onderdeel van een vijfjarenplan om de diversiteit op en achter het grote scherm te bevorderen. Er staan onder meer percentages en aantallen in voor het aannemen van mensen met een niet-witte huiskleur, vrouwen, gehandicapten en lhbt'ers. Daarbij gaat het niet alleen om acteursrollen maar ook om functies als productiemedewerker, marketingmedewerker en stagiair(e).

"Wij geloven dat deze inclusie-standaarden langdurende, essentiële verandering in onze industrie zullen versnellen", stellen de twee hoogste bestuurders van de Academy in een verklaring.

Van kracht vanaf 2024

De nieuwe regels zijn nog niet van kracht bij de komende Oscaruitreiking, maar films die vanaf 2024 willen meedingen om de prestigieuze prijzen moeten aan minstens twee van de vier voorwaarden voldoen. De vier standaarden gaan respectievelijk over casting en onderwerp, personeel achter de schermen, stage- en opleidingsmogelijkheden, en marketing en publiciteit.

In 2016 culmineerde de onvrede over het tekort aan diversiteit bij de Oscars in een Twitter-discussie onder de hashtag #OscarsSoWhite. Dat gebeurde nadat twee jaar op rij alleen witte deelnemers prijzen hadden gewonnen. Sinds de massale demonstraties tegen geïnstitutionaliseerd racisme deze zomer ligt ook Hollywood steeds meer onder het vergrootglas.