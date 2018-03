Nederlander Van Hoytema vist achter net bij Oscars MVO

05 maart 2018

05u39 0 Oscars De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft in de nacht van zondag op maandag geen Oscar gewonnen. Hij was in de race voor het oorlogsepos Dunkirk. Het beeldje in de categorie beste camerawerk ging wel naar Roger Deakins voor de film Blade Runner 2049.

De 68-jarige Deakins was voor de veertiende maal genomineerd maar won nog nooit eerder. Hij gold, ondanks alle lovende kritieken voor Van Hoytema, als favoriet in deze categorie. Blade Runner 2049 is het vervolg op de sf-klassieker uit 1982, met Rutger Hauer in de hoofdrol. In de sequel speelt de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks een hoofdrol.

Nederland viste eerder achter het net bij de Oscar voor beste make-up; hiervoor was de Friese make-upartiest Arjen Tuiten in de race. Dit beeldje ging naar de film Darkest Hour.

Dunkirk, dat grotendeels in Urk werd gedraaid, vertelt over de evacuatie van honderdduizend Britse en Franse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's waren omsingeld op de stranden van Duinkerke.