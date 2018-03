Na veertien (!) nominaties is het eindelijk prijs voor DoP Roger Deakins: "Het was teamwork" DBJ

05 maart 2018

08u09 0 Oscars Het is hem gelukt. Director of Photography Roger Deakins won na veertien nominaties eindelijk zijn allereerste Oscar. Hij was duidelijk geëmotioneerd, maar hij bedankte het hele team van 'Blade Runner 2049' de film waarmee hij won.

Het zal je maar overkomen. Dertien keer krijg je een bezegelde brief met een nominatie van The Academy in je brievenbus. Dertien keer trek je je strakste pak aan om de rode loper te betreden. Dertien keer hoor je tijdens de liveshow je naam klinken en dertien keer gaat iemand anders met het beeldje aan de haal.

Het overkwam de 68-jarige Roger Deakins. De man werd dit jaar voor de veertiende keer genomineerd voor een Oscar in de categorie ‘Beste cinematografie’, de Oscar voor beste camerawerk, zeg maar. Maar dit keer was het eindelijk prijs. "Ik bedank mijn vrouw en het hele team van 'Blade Runner' 2049', want een film maken is teamwork", zegt de Brit. "Met sommige mensen waarmee ik deze film maakte, werk ik al meer dan dertig jaar samen. Toch blijft de beloning het filmmaken zelf."

De beste

Deakins is director of photography (DoP), dat is de persoon die bepaalt hoe alles in beeld wordt gebracht. Hij maakt de vertaalslag van de woorden in het scenario naar de beelden in de film. Je zou kunnen zeggen dat zijn werk de ouderwetse ‘kunst’ van het filmmaken is.

Hoewel Deakins wordt al jaren beschouwd als een van de beste DoP’s die er in de filmwereld rondloopt. Hij werd onder meer genomineerd voor ‘Shawshank Redemption’ (1995), ‘O Brother Where Art Thou’ (2001) en recenter ook voor pareltjes als ‘No Country For Old Men’ (2008), ‘True Grit’ (2011) en ‘Skyfall’ (2013).

Grootste pechvogel

Hoewel Deakins dus pas na veertien nominaties won, is hij verbazingwekkend genoeg niet de meest genomineerde Oscarlaureaat zonder prijs. Geluidsman Greg P. Russell werd in zijn carrière maar liefst 17 keer genomineerd zonder één keer te winnen. De laatste keer dat de Amerikaan genomineerd werd, was in 2017 voor de actiefilm ‘13 hours’.