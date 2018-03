Madonna blikt terug op Oscar-date met Michael Jackson SD

05 maart 2018

15u11

Bron: De Telegraaf 0 Oscars The Queen of Pop Madonna (59) heeft zondag op Instagram een foto gedeeld waarop ze samen te zien is met Michael Jackson. Ze noemt hun uitstapje naar de Oscars van 1991 'de beste date ooit'.

De popiconen waren aanwezig bij de Oscarceremonie, omdat de zangeres genomineerd was voor haar lied 'Sooner or Later' voor de film Dick Tracy. Diezelfde avond nam ze de award voor 'Beste Originele Nummer' mee naar huis.

Destijds zei Madonna in een interview over het afspraakje: "Michael vroeg: 'Met wie ga je er naar toe?', ik keek naar hem en antwoordde: 'Ik weet het niet. Wil jij gaan?', toen zei hij: 'Ja, dat zal fantastisch zijn.' En ja, hij nam me mee naar huis. Wil je weten wat er daarna gebeurde? Dat ga ik je niet vertellen."

Later biechtte ze bij James Corden tijdens de Carpool Karaoke op dat het stel heeft getongzoend.

Best DateEver!! 👑👑 #oscars #epic #fun 🎉💕🌈😂🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 04 mrt 2018 om 21:28 CET