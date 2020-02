Luke Perry speelde laatste rol in genomineerde film, maar geen herdenking voor hem op Oscars



Joeri Vlemings

10 februari 2020

13u05 1 Oscars Altijd een droevig maar ook mooi moment op de Oscaruitreiking: de herdenking van wie het voorbije jaar aan de filmwereld zijn ontvallen. Het eerbetoon ging naar, onder anderen, basketlegende Kobe Bryant, die twee jaar geleden nog een Oscar won. Maar er ontstond vooral commotie om wie vergeten werd, met acteur Luke Perry op kop.

Op social media wordt erg verontwaardigd gereageerd omdat Luke Perry over het hoofd werd gezien. Perry stierf op 4 maart vorig jaar na een herseninfarct. Hij werd 52. De Amerikaanse acteur verwierf faam met zijn rol als Dylan McKay in de tienerserie Beverly Hills, 90210. Die reeks liep tot 2000.

Zeventien jaar later had hij opnieuw een hoofdrol te pakken in een populaire tv-show, ditmaal als vaderfiguur in Riverdale. Maar het meest schrijnend is toch dat Luke Perry net voor zijn overlijden nog meespeelde in Once Upon a Time in Hollywood, de laatste worp van Quentin Tarantino die onder meer nominaties in de wacht sleepte voor de categorieën beste film en beste regisseur. Brad Pitt won overigens de Oscar voor beste mannelijke bijrol in de film.

Naast Perry kreeg ook Cameron Boyce geen vermelding in de in memoriam-sectie van de Oscars. De Disneyster overleed op 6 juli vorig jaar op amper twintigjarige leeftijd in zijn slaap, na een epileptische aanval. “Het is niet omdat zijn carrière vooral rond Disney draaide, dat hij een mindere acteur was”, tweette een teleurgestelde fan.

En ook Tim Conway, die op 14 mei 2019 stierf, viel buiten de hommages op de 92ste uitreiking van de Academy Awards. De 85-jarige Conway was een Amerikaanse comedy-vedette. Voor de oudere generatie bekend van het variétéprogramma The Carol Burnett Show , voor de jongere eerder van zijn gastrol in 30 Rock, waarvoor hij een Emmy kreeg.

