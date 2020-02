Kijkcijfers Oscars bereiken diepterecord RL

10 februari 2020

23u20

Bron: BuzzE/ANP 0 Oscars De kijkcijfers van de uitreiking van de Oscars hebben een diepterecord bereikt. 'Slechts' 23,6 miljoen Amerikanen zaten voor de televisie voor de 92e editie van de award-show, melden Amerikaanse media. De 3 uur en 23 minuten durende uitzending was zondagavond te zien bij ABC.

Het kijkcijfer is een stuk lager dan vorig jaar, toen 29,6 miljoen mensen inschakelden voor de Oscaruitreiking. Het vorige dieptepunt in de kijkcijfers was in 2018: toen keken er 26,5 miljoen mensen. Ook de waardering voor de show was deze editie flink lager dan vorig jaar. Toen bedroeg die nog 7,7, dit jaar bleef de rating steken op 5,3.

De Oscaruitreiking is desondanks beter bekeken dan andere award-shows. De kijkcijfers van de Grammy Awards en de Golden Globes lagen flink lager. De afgelopen jaren is er een neergaande trend te zien in de kijkcijfers van dit soort shows.