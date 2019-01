Kevin Hart gaat Oscars definitief niét presenteren: “Ik ben het zat om mij te excuseren” MVO

09 januari 2019

16u58

Bron: ANP 0 Oscars Acteur Kevin Hart (39) gaat de Oscars toch niet presenteren. Dat heeft hij woensdag gezegd in een interview met het programma ‘Good Morning America’.

Hart was door de Academy, die de Oscars uitreikt, gepresenteerd als host voor de ceremonie eind februari. Maar de komiek legde zijn functie neer toen er kritiek kwam op homofobe opmerkingen en grappen die hij in het verleden had gemaakt.

De laatste week zwol het gerucht weer aan dat de Academy de presentator toch weer wilde vragen. De ceremonie is over zes weken en er is nog geen vervanger geworden. Hart was afgelopen week te gast bij Ellen DeGeneres en ging daar door het stof voor zijn grappen. DeGeneres, die de Oscars ook al eens presenteerde, zou een goed woordje voor haar collega hebben gedaan.

Maar in ‘Good Morning America’ stelde Hart woensdag dat hij het toch niet gaat doen. “Het is te laat om de show nu nog te gaan voorbereiden”, gaf Hart als reden. Bovendien heeft de komiek genoeg van de hele discussie over de grappen die hij in het verleden heeft gemaakt. “Ik ben er klaar mee. Ik heb geen zin meer om mij nog verder te excuseren.”