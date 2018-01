James Franco won een Golden Globe, maar door de Oscars wordt hij compleet genegeerd TDS

Golden Globe-winnaar James Franco is gepasseerd door de organisatie van de Oscars. De acteur leek nochtans grote kans te maken op een beeldje, maar is niet genomineerd voor de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen.

Franco is een van de grote namen die ontbreekt in de categorie beste acteur. Begin deze maand won hij nog een Golden Globe voor beste acteur in een musical of comedy. Die kreeg hij voor zijn rol als Tommy Wiseau in 'The Disaster Artist'. Die film gaat over The Room, een project uit 2003 dat wordt gezien als de slechtste film aller tijden. 'The Disaster Artist' kreeg een Oscarnominatie, voor best bewerkte scenario.

De 35-jarige Franco raakte onlangs in opspraak nadat een aantal vrouwen hem beschuldigden van ongepast gedrag in zijn rol als acteerleraar en mentor. Hij zou onder meer kwaad zijn geworden toen leerlingen aan de filmschool die hij oprichtte weigerden topless- of naaktscènes op te nemen. Volgens één van hen heeft hij ook een keer de bescherming die actrices dragen tijdens het filmen van seksscènes tijdens de opnames verwijderd. De acteur zegt zijn "eigen kant van het verhaal" te hebben, maar wil daar uit respect voor de #MeToo-beweging niet mee in de publiciteit treden.