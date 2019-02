IN BEELD. Academy rolt rode loper uit voor Oscars MVO

21 februari 2019

07u22

Bron: ANP 0 Oscars Aan de Hollywood Boulevard in Los Angeles is woensdag de rode loper uitgerold voor de Oscars van aankomende zondag. Organisator de Academy toonde daarbij ook een nieuwe look voor de entree van de uitreiking van ‘s werelds belangrijkste filmprijzen.

De wand waarvoor de sterren poseren als ze arriveren bij de Oscaruitreiking is vernieuwd. De Academy heeft dit jaar in de decoratie minder gekozen voor het goud van het beroemde beeldje, maar meer rode accenten geplaatst. Vanwege de vele regen in Los Angeles de afgelopen weken, is de rode loper overdekt.

Hoe de uitreiking zelf in het Dolby Theatre eruit zal zien, houdt de organisatie nog even geheim: de zaal waarin zondag 3300 genomineerden, aanhang en andere genodigden plaatsnemen is hermetisch afgesloten voor het publiek.

Woensdag werd slechts een meter of vijftig van de loper uitgerold, uiteindelijk wordt de straat, waaraan ook de beroemde Walk of Fame ligt, bedekt met zo’n 275 meter van het rode tapijt. Twee weken geleden werden de eerst wegen rond het Dolby Theatre afgezet, sinds afgelopen zondag is de opbouw van het Oscar-circus echt in volle gang.

Voorafgaan aan de uitreiking van de felbegeerde filmprijzen lopen zondag tientallen sterren over de rode loper. Zij worden opgewacht door een kleine duizend vertegenwoordigers van de media, inclusief cameramensen en technici. In totaal zijn er bijna 1800 journalisten en crewleden van ruim 300 mediatitels van over de hele wereld aanwezig bij de Academy Awards.