Hollywood maakt zich op voor Oscars zonder grote favoriet

24 februari 2019

04u40

Bron: ANP/BuzzE 0 Oscars Hollywood maakt zich op voor de uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De beeldjes worden in de nacht van zondag op maandag voor de 91e keer uitgereikt in meer dan twintig categorieën.

Er lijkt dit jaar geen grote favoriet te zijn. De meeste nominaties gingen naar de historische komedie ‘The Favourite’, het melancholieke epos Roma (beiden tien stuks) en het muzikale drama ‘A Star is Born’ (acht nominaties), maar het is maar de vraag of deze films al hun kansen gaan verzilveren. De kans lijkt groter dat het effectieve maar wat zijige ‘Green Book’ - over de vriendschap tussen een donkere pianist en zijn racistische blanke chauffeur - de prijs voor beste film van het jaar gaat krijgen.

De gedoodverfde winnaar van het beeldje voor beste acteur is Christian Bale voor zijn vertolking van vicepresident Dick Cheney in de hatelijke satire ‘Vice’. De prijs voor beste actrice gaat hoogstwaarschijnlijk naar Glenn Close, voor haar rol in ‘The Wife’ als vrouw van een Nobelprijswinnende schrijver die zichzelf haar hele leven heeft weggecijferd.

Geen presentatoren

Er zijn diverse noviteiten tijdens de uitreiking; zo maken zowel streamingdienst Netflix als zender National Geographic voor het eerst kans op beeldjes. Netflix is in de race met ‘Roma’, die in elk geval serieus kans maakt op de prijzen voor beste buitenlandse film en beste regie. En National Geographic is favoriet voor beste documentaire met de film ‘Free Solo’, over de wereldberoemde 'freeclimber' Alex Honnold. Ook is voor het eerst een grote blockbuster, ‘Black Panther’, in de race voor het beeldje voor beste film.

De ceremonie kent officieel geen presentatoren; komiek Kevin Hart zag van de klus af nadat er commotie ontstond over oude vermeend homofobe grappen die hij had gemaakt. De uitreiking van de Oscars is in de nacht van 24 op 25 februari te zien bij Net5. Maandagavond wordt een samenvatting van de ceremonie uitgezonden.