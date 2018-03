Hilarisch: Jennifer Lawrence heeft lak aan etiquette tijdens Oscars om zeker naast BFF Emma Stone te kunnen zitten MVO

05 maart 2018

09u03 5 Oscars Jennifer Lawrence (27) neemt het niet zo nauw met de etiquette-regels van Hollywood. Vlak voor de Oscaruitreiking, waarin zij ook een rolletje had als presentatrice, klom ze zo over enkele rijen stoeltjes heen. Haar doel? Een plekje naast Emma Stone bemachtigen.

Haar lange, glitterende jurk zat duidelijk in de weg en zakte zelfs af, maar niets hield J Law tegen om naast haar beste vriendin, Emma Stone (29), te gaan zitten. De twee actrices zijn erg close en het is eerder waarschijnlijk dat Stone het stoeltje in kwestie alvast gereserveerd had voor haar BFF.

Toch nam Lawrence het zekere voor het onzekere en klom ze met hoge hakken en een blik vol deugnieterij over de eerste rijen heen. Nog opmerkelijker: dat deed ze met een glas witte wijn in de hand, waaruit ze geen druppel heeft gemorst. De actrice haalde haar slag trouwens thuis. Tijdens de uitzending is ze herhaaldelijk al lachend naast Emma te zien.