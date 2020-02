Hebben de Oscars alle winnaars per ongeluk zelf verklapt? TDS

05 februari 2020

11u31

Bron: Twitter 0 Oscars Dit weekend worden voor de 92ste keer de Oscars uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen van het afgelopen jaar. Nu de show op 9 februari dichterbij komt, vragen velen zich al af wie met een felbegeerd beeldje naar huis zal gaan. Al zijn de uiteindelijke winnaars schijnbaar al gelekt, en dan nog door The Academy, de organisatie achter de Oscars, zelf.

Heeft The Academy of Motion Picture Arts and Sciences per ongeluk alle namen van de winnaars de wereld in gestuurd? Alles lijkt er op te wijzen. De bal ging aan het rollen toen de Oscarorganisatie via sociale media iedereen opriep een voorspelling te maken over de mogelijke winnaars van de awardshow. Merkwaardig genoeg deed The Academy ook zélf mee: ze stuurde via Twitter een lijstje van winnaars de wereld in. Maar zijn de zogezegde voorspellingen van The Academy dan niet gewoon de effectieve winnaars van de beeldjes?

De bizarre tweet verdween even snel als hij verscheen. Toch was het kwaad al geschied: verschillende gebruikers namen een screenshot van de tweet, om deze vervolgens gretig verder te delen op het internet. Er volgde niet veel later echter een nieuwe tweet van The Academy, waarin ze stelde dat het om “een klein probleempje” ging. “We hebben fans op Twitter uitgenodigd om je #Oscars-voorspellingen te maken en te delen. Veel van jullie deden dat al! Een klein probleem op Twitter liet een deel van jullie voorspellingen eruit zien alsof ze van ons account kwamen. Dat was niet het geval. Deze fout is nu opgelost, we zullen onze keuzes zondag onthullen.”

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday. The Academy(@ TheAcademy) link

Wie wint?

Of er echt sprake is van een ongelukkige fout, zal de uitzending van de awardshow moeten uitwijzen. Volgens het gelekte lijstje van The Academy zal ‘Parasite’ de grote winnaar van de avond worden. De Zuid-Koreaanse film zou met vier prijzen naar huis gaan, onder meer die voor ‘Beste Film’. Het zou bovendien de eerste film ooit zijn die in hetzelfde jaar ook de Oscar voor ‘Beste Internationale Film’ wint én de eerste niet-Engelstalige film die de hoofdprijs in de wacht sleept. Ook ‘1917' zou scoren volgens het lijstje: de oorlogsfilm van Sam Mendes zou naar huis gaan met vier beeldjes.