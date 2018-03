Harvey Weinstein krijgt schunnig standbeeld op Hollywood Boulevard SD

02 maart 2018

11u50

Bron: Variety 1 Oscars Voorafgaand aan de 90ste Academy Awards op zondag, is er op Hollywood Boulevard een opmerkelijk standbeeld van Harvey Weinstein (65) opgedoken. De titel 'Casting Couch' spreekt boekdelen.

Het gouden standbeeld toont Weinstein zittend op een bank, gehuld in badjas en met een Oscar in zijn rechterhand. De plaatsing van de figuur ligt dicht bij het Dolby Theatre, waar de Academy Awards plaatsvinden. ABC News meldt dat de straatartiesten Plastic Jesus en Joshua "Ginger" Monroe de makers zijn. Die laatste was ook verantwoordelijk voor het standbeeld van een naakte Donald Trump dat in 2016 in meerdere Amerikaanse staten opdook.

Het kunstwerk kan op heel wat bekijks rekenen. Bezoekers stoppen maar wat graag om foto's te maken met het standbeeld, dat sinds de installatie op zijn plaats is gebleven.

Weinstein is uit de gratie gevallen sinds er vorig jaar getuigenissen over seksueel grensoverschrijdend gedrag naar voren kwamen. Onder meer Selma Hayek, Lupita Nyong'o en Uma Thurman hebben zich al uitgesproken tegen de voormalige studiobaas en producer. Sindsdien leeft Weinstein als een kluizenaar.

Eerder deze week verontschuldigde Harvey zich wel nog tegenover Meryl Streep en Jennifer Lawrence. De actrices zijn woedend omdat zijn advocaten hun namen hadden genoemd in pogingen om aanklachten niet-ontvankelijk te laten verklaren. De filmmagnaat citeerde positieve opmerkingen van beide Oscarwinnaressen, nadat Louisette Geiss, Katherine Kendall, Zoe Brock, Sarah Ann Masse, Melissa Sagemiller en Nannette Klatt gezamenlijk een rechtszaak tegen hem hadden aangespannen. Daarop liet Jennifer Lawrence in een interview met CBS weten dat ze walgt van zijn praktijken.