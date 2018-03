Goodiebags van Oscars zijn 100.000 dollar waard: kijk wat er allemaal inzit DBJ

01 maart 2018

18u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oscars Zondagnacht worden in Los Angeles opnieuw de Oscars uitgereikt. De 25 acteurs, actrices en regisseurs die genomineerd werden voor een beeldje krijgen elk een Goodiebag met een duizelingwekkende waarde van 100.000 dollar. Maar wat zit er eigenlijk in het prestigieuze tasje?

Je zou je kunnen afvragen hoe het komt dat die 'Swag Bag' van de Oscars zoveel waard is. Dat heeft alles te maken met product placement. Dure merken staan in de rij om hun product te verbinden aan een celebrity. Als je alle cadeaus optelt kom je dit jaar aan een totale waarde van 100.000 dollar (82.000 euro).

De inhoud van de tas verschilt elk jaar, naargelang de sponsors die zich aanmelden. De buit is ook dit jaar behoorlijk indrukwekkend.

Twaalfdaagse trip naar Zanzibar en Tanzania

De trip is op maat gemaakt voor VIP's. In de reis zitten onder meer een safari inbegrepen, een trip met paarden en kooklessen bij een chefkok. Geschatte waarde: 11.300 dollar per persoon.

Zes nachten Hawaii

De celebrities kunnen zes nachten verblijven in het Koloa Landing Resort. Een nachtje kost er ongeveer 500 dollar, dat maakt een totaal van 3.000 dollar voor zes nachten.

Een week wellness

De wellness staat gepland in de Golden Door. Een massage van anderhalf uur kost 245 dollar. Met een dagelijkse massage kom je dus al snel aan 1.500 dollar.

Luxe-resort in Griekenland

De Hollywoodsterren kunnen naar het Avaton Villa Resort in Halkidiki, Griekenland. Een overnachting kost er minstens 460 dollar.

Tien sessies met een personal trainer

De bekendheden kunnen zich ook inschrijven voor tien sessies bij Alexis Seletzky, één van Hollywoods bekendste trainers. Een uurtje bij een trainer van zijn bedrijf kost gemiddeld 500 dollar.

Maar ook:

Knappe giften dus. Al zitten er dit jaar ook een heel aantal kleinere, vreemde zaken in. Denk bijvoorbeeld aan anti-zweetstickers, een levensvoorraad fond de teint, hondenbrokken, tandpasta op basis van modder, valse wimpers en - voor celebrity's en hun eventuele buitenechtelijke kinderen altijd handig - een DNA-test.

Minder dan vorig jaar

'Everyone wins' staat er op de goodiebag van de Oscars. En dat mag je letterlijk nemen, want er zitten voor liefst 100.000 dollar (82.000 euro) aan cadeaus in. Niet verkeerd, al was de inhoud van de goodiebag, die alle genomineerden mee naar huis krijgen, vorig jaar 250.000 dollar (205.000 euro) waard. Sinds het #MeToo-schandaal haken sponsors massaal af omdat ze liever niet meer met Hollywood geassocieerd worden.