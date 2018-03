Gary Oldman draagt Oscar voor beste acteur op aan zijn 99-jarige moeder: "Zet het water al maar op, ik breng een beeldje mee" MVO

05 maart 2018

06u37 0 Oscars Gary Oldman is in de nacht van zondag op maandag bij de Oscars bekroond als beste acteur van het jaar. De 59-jarige ster won het beeldje voor zijn rol van Winston Churchill in het drama 'Darkest Hour'. Hij gold veruit als favoriet in deze categorie.

'Darkest Hour' vertelt over het besluit dat het Verenigd Koninkrijk moest nemen in mei 1940: een akkoord sluiten met Hitler of nazi-Duitsland de oorlog verklaren. Churchill, die werd aangesteld als premier, maakte de keuze dat het land zou gaan vechten voor haar idealen.

Het was de tweede nominatie voor Oldman. Eerder maakte hij kans op het beeldje voor de spionagethriller 'Tinker Tailor Soldier Spy'. 'Darkest Hour' won eerder al de Oscar voor beste make-up, de categorie waarvoor ook de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten in de race was.

In zijn speech bedankte de acteur een waslijst aan collega's, vrienden en familie. In het bijzonder zijn 99-jarige moeder, die de ceremonie thuis zat te bekijken. "Bedankt voor je steun, en zet het water alvast maar op, ik breng een Oscar mee!"