Gaga draagt Tiffany-diamant van 30 miljoen die niet meer werd gezien sinds Audrey Hepburn lva

25 februari 2019

03u46

Bron: ANP/BuzzE 0 Oscars Mocht ze de Oscars waarvoor ze genomineerd is niet winnen, dan gaat Lady Gaga in elk geval naar huis met de prijs voor het meest dure juweel dat dit jaar bij de Oscars gedragen werd. De zangeres verscheen met een iconisch ontwerp van Tiffany's op de rode loper, dat eerder gedragen werd door Audrey Hepburn in 1961 tijdens een publiciteitssessie voor de film Breakfast at Tiffany's.

De Tiffany-diamant, zoals het juweel heet, heeft een waarde van maar liefst 30 miljoen dollar en is een van de grootste gele diamanten ter wereld. “De kans om zo'n prachtig stuk te mogen dragen op een avond als deze is een droom die uitkomt,” aldus Sandra Amador en Tom Erebout, de stylisten van Gaga. “Er zijn veel mooie juwelen in de wereld, maar de Tiffany diamant is exceptioneel en is daarom perfect voor Lady Gaga.”

Gaga is genomineerd als beste actrice en neemt het in deze categorie op tegen Olivia Colman, Glenn Close, Yalitza Aparicio en Melissa McCarthy. Ook is ze in de race voor beste originele lied; Shallow uit A Star is Born. In deze categorie is zij veruit favoriet.