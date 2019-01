Gaan de Avengers van Marvel straks de Oscars presenteren? MVO

07u52 1 Oscars Volgende maand is het al zover, en toch zitten de Oscars nog steeds zonder presentatie. Het gerucht doet echter de ronde dat de The Academy niemand minder dan het superheldenteam The Avengers heeft gevraagd om die taak op zich te nemen.

De organisatie van het event zou onderhandelingen voeren met Marvel, in de hoop dat de Avengers de Oscars zullen ‘redden’. Het is geen onlogische keuze, gezien de film ‘Infinity War’ genomineerd is in de categorie ‘Beste Visuele Effecten’. Een andere Marvel-productie, ‘Black Panther’, is als eerste superheldenfilm ooit genomineerd in de categorie ‘Beste Film’. Marvel heeft dus wel degelijk iets te vieren tijdens de Oscars. Bovendien zou het een perfect platform zijn om gratis reclame te maken voor de nieuwe film ‘Avengers: Endgame’, die er in april aankomt.

The Walt Disney Company bezit zowel Marvel als ABC, de Amerikaanse zender die de Oscars uitzendt. Het zou daardoor makkelijk kunnen zijn om het op een deal te gooien.

Indien het plan doorgaat, zal het waarschijnlijk gaan om het basisteam van The Avengers, bestaande uit Chris Hemsworth (Thor), Robert Downey Jr. (Iron Man), Scarlett Johansson (Black Widow), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (The Hulk) en Jeremy Renner (Hawkeye).

Eventueel zou ook de hulp van andere acteurs uit het Marvel-universum kunnen worden ingeroepen, zoals bijvoorbeeld Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Chris Pratt (Starlord) en Tom Holland (Spider-Man). Ook zij komen voor in ‘Avengers: Infinity War’. Kortom, er zijn zeker genoeg opties om alle awards in te leiden.