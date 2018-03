Frances McDormand wint tweede Oscar voor beste actrice, maar focust zich op álle vrouwen in de zaal MVO

05 maart 2018

06u30 2 Oscars Frances McDormand heeft in de nacht van zondag op maandag haar tweede Oscar gewonnen. De 60-jarige actrice kreeg het beeldje voor haar rol in het misdaaddrama 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri'. Eerder won McDormand de prijs al voor haar rol in de thriller 'Fargo'.

'Three Billboards' vertelt over een moeder (McDormand) die op onconventionele wijze aandacht vraagt voor de onopgeloste moord op haar dochter. Eerder op de avond won acteur Sam Rockwell de prijs voor beste bijrolacteur. Hij speelt in de film een racistische homofobe agent.

McDormand werd tot nu toe vijf maal genomineerd. Het was het tweede beeldje voor de film. 'The Shape of Water', de grote concurrent van 'Three Billboards', en 'Dunkirk' wonnen allebei drie beeldjes.

Hoewel Francis blij was met haar overwinning, focuste ze zich op alle vrouwelijke actrices, filmmakers en filmmedewerkers in de zaal. "Willen jullie allemaal recht gaan staan?" vroeg ze. "Kijk eens rond, wij hebben allemaal projecten die we willen financieren. Vraag ons er niet naar op de feestjes vanavond, maar nodig ons uit in je kantoor en luister naar wat we te vertellen hebben. Vrouwen gelijke kansen geven in de filmindustrie is belangrijk!"

Daarnaast voegde ze toe: "Ik heb maar twee woorden: inclusion rider!" Een inclusion rider is een deel van een contract waarin een acteur of actrice kan eisen dat er bepaalde diversiteitsnormen woren nageleefd in een film.