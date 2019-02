Filmmakers leveren in open brief kritiek op Oscars SD

14 februari 2019

12u01

Bron: ANP 0 Oscars Meer dan 100 filmmakers leveren in een open brief kritiek op een beslissing van de organisatie van de Oscars om vier prijzen tijdens reclameblokken uit te reiken. Onder hen kleppers zoals Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Spike Lee en Damien Chazelle. Ze willen dat de Academy of Motion Picture Arts and Sciences haar beslissing terugdraait.

Op 11 februari kondigde de Academy of Motion Picture Arts and Sciences aan dat vier prijzen (beste cinematografie, filmbewerking, live-actie kortfilm en make-up en haarstyling) tijdens de reclameblokken uitgereikt zouden worden, en dus niet meer live uitgezonden zouden worden. Bedoeling is om daarmee de show - die doorgaans gemakkelijk vier uur duurt - wat korter te maken en zo de dalende kijkcijfers opnieuw wat op te krikken.

Belediging

Maar de filmwereld reageerde verontwaardigd op de beslissing. Meer dan 100 filmmakers schreven een open brief naar de organisatie met de vraag om de beslissing terug te draaien. “De Academie werd opgericht in 1927 om uitmuntendheid in de filmkunst te erkennen en in stand te houden, de verbeelding te prikkelen en de wereld te helpen verbinden door middel van het universele medium film”, staat er in de brief. “Helaas zijn we van deze missie afgedwaald in ons streven om entertainment te brengen in plaats van een viering van onze kunstvorm en de mensen erachter. Dat is niets minder dan een belediging voor diegenen onder ons die hun leven en passie gewijd hebben aan ons gekozen beroep.”

“De uitzending van de Academy Awards is gedurende de jaren gewijzigd om het formaat fris te houden, maar nog nooit heeft de integriteit van de oorspronkelijke missie van de Academy op het spel gestaan”, zo staat te lezen in de brief. “Wanneer de erkenning van degenen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van uitstekende cinema wordt aangetast door de instelling die het doel heeft om het te beschermen, dan houden we ons niet langer aan de geest van de belofte van de Academy om film als een collaboratieve kunstvorm te vieren.”

Reactie

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft intussen gereageerd op de open brief. “Als ambtenaren van de Academie, willen wij u verzekeren dat geen enkele categorie bij deze 91ste ceremonie van de Oscars zal worden voorgesteld op een manier die de verwezenlijkingen van zijn genomineerden en winnaars minderwaardig aan anderen afschildert.” De organisatie benadrukt verder dat de vier categorieën waar het om draait, zich vrijwillig hebben aangemeld, en dat de speeches van de winnaars nog altijd uitgezonden zullen worden. Daarenboven werd elke beslissing goedgekeurd door de voltallige raad van bestuur. Het ziet er dus niet naar uit dat er iets zal wijzigen voor de awardshow van dit jaar.