Extreme veiligheidsmaatregelen bij Oscaruitreiking: "De veiligste plek op aarde" Kristien Gijbels-Morato/IB

05 maart 2018

04u21 0 Oscars De veiligste plek op aarde? Dat is op dit moment ongetwijfeld de rode loper van de Oscars. Meer dan 500 politie-agenten op en rond Hollywood Boulevard moeten ervoor zorgen dat terroristen geen schijn van kans maken tijdens de meest prestigieuze award-show van het jaar. “Van een speciale bomeenheid tot helikopters, wij hebben overal aan gedacht”, aldus Megan Aguilar van LAPD.

“De Oscars is veruit het veiligste evenement dat er in Los Angeles georganiseerd wordt”, vertelt Aguilar aan filmblad Deadline. “We hebben overal extra agenten ingezet, waaronder een speciale bomeenheid, helikopters, politiehonden en agenten – zowel in uniform als in burger.”

Hollywood Boulevard en de straten rond het Dolby Theatre – waar de Oscars worden uitgereikt – zijn volledig afgesloten voor het publiek. Agenten zullen nog tot middernacht een oogje in het zeil houden. Naast LAPD zijn ook de Sheriff’s Department, Homeland Security, de FBI, de Department of Transportation en honderden veiligheidsagenten van Security Industry Specialist aanwezig.