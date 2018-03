En de Oscars gaan naar... IB

05 maart 2018

02u56

Bron: ANP, Belga, The Guardian 1 Oscars De uitreiking van de 90ste Oscars in Hollywood begon deze nacht om 2 uur Belgische tijd. Bij aanvang wijdde presentator Jimmy Kimmel zijn monoloog bijna volledig aan het schandaal rond Harvey Weinstein en de #MeToo- en Time's Up-bewegingen die eruit voortvloeiden en seksuele intimidatie en wangedrag aanklagen.

De Oscar voor beste regisseur is gewonnen door Guillermo del Toro. Hij kreeg het beeldje voor zijn fantasy-drama The Shape of Water, dat later ook nog de Oscar voor de beste film van het jaar kreeg. Del Toro gold als grote favoriet in deze categorie; eerder won hij onder meer een Golden Globe en een Gouden Leeuw voor zijn film. Regisseur Guillermo del Toro won de Oscar voor beste regie. De 53-jarige Mexicaan regisseerde de film The Shape of Water, die dit jaar de meeste Oscarnominaties in de wacht heeft gesleept. Het fantasy-liefdesdrama was in de race voor dertien beeldjes, maar staat met nog twee categorieën te gaan op drie gewonnen Oscars.

Gary Oldman wint de Oscar voor de beste acteur voor zijn vertolking van Winston Churchill in "Darkest Hour". Darkest Hour vertelt over het besluit dat het Verenigd Koninkrijk moest nemen in mei 1940: een akkoord sluiten met Hitler of nazi-Duitsland de oorlog verklaren. Churchill, die werd aangesteld als premier, maakte de keuze dat het land zou gaan vechten voor haar idealen.

Het was de tweede nominatie voor Oldman. Eerder maakte hij kans op het beeldje voor de spionagethriller Tinker Tailor Soldier Spy. Darkest Hour won eerder al de Oscar voor beste make-up, de categorie waarvoor ook de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten in de race was.

Frances McDormand won de Oscar voor beste actrice. De zestigjarige Amerikaanse actrice kreeg het beeldje voor haar rol in het misdaaddrama Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Het is de tweede Oscar voor McDormand. Eerder won ze de prijs al voor haar rol in de thriller Fargo.

Three Billboards vertelt over een moeder (McDormand) die op onconventionele wijze aandacht vraagt voor de onopgeloste moord op haar dochter. Eerder op de avond won acteur Sam Rockwell de prijs voor beste bijrolacteur. Hij speelt in de film een racistische homofobe agent.

The Shape of Water krijgt Oscar voor beste film

De film The Shape of Water heeft de Oscar gewonnen voor beste film. The Shape of Water troefde bij de negentigste editie van de belangrijkste filmprijzen ter wereld onder meer grote concurrent Three Billboards outside Ebbing, Missouri en Dunkirk af.

In totaal sleepte The Shape of Water vier Oscars in de wacht en werd het de meest bekroonde film van de avond. De film was dertien keer genomineerd. Dunkirk won drie beeldjes, Three Billboards twee.

The Shape of Water vertelt over een zeewezen dat begin jaren zestig in een Amerikaanse legerbasis aan allerlei testen wordt onderworpen. De schoonmaaksters van de faciliteit zien echter dat het dier geen kwaad in de zin heeft en bedenken een krankzinnig plan om het het wezen te bevrijden.

Beste acteurs in een bijrol

Sam Rockwell kreeg deze nacht als eerste een Oscar. Hij won in de categorie beste acteur in een bijrol en kreeg de onderscheiding voor zijn rol van racistische, gewelddadige politieagent in de donkere tragikomedie "Three Billboards outside Ebbing, Missouri".

Andere genomineerden in die categorie waren Woody Harrelson (ook al voor zijn vertolking "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"), Willem Dafoe ("The Florida Project"), Richard Jenkins ("The Shape of Water") en Christopher Plummer ("All the Money in the World"). Die laatste was met zijn 88 jaar de oudst genomineerde acteur ooit voor een Oscar.

Aillison Janney wint Oscar als beste actrice in een bijrol

De Oscar voor beste actrice in een bijrol ging dan weer naar Allison Janney. De 58-jarige Amerikaanse krijgt de onderscheiding voor haar vertolking van de genadeloze moeder van schaatsster Tonya Harding in "I, Tonya" van regisseur Craig Gillespie.

Janney was de grote favoriete om de Oscar voor beste actrice in een bijrol in de wacht te slepen. Als wild in het rond vloekende sportmoeder zet ze een zeer kleurrijk personage neer. Janney wordt onder haar collega's enorm gewaardeerd als bijrolactrice.

Andere genomineerden in de categorie waren Mary J. Blige ("Mudbound"), Lesley Manville ("Phantom Thread"), Laurie Metcalf ("Lady Bird") en Octavia Spencer ("The Shape of Water").

Oscar voor beste documentaire is voor "Icarus"

"Icarus" van de Amerikaan Bryan Fogel heeft de Oscar voor beste documentaire gewonnen. De documentaire zoemt in op het massale en door de Russische overheid georganiseerde dopinggebruik van de jaren 60 tot nu.

Ook genomineerd in die categorie was "Visages, Villages" van de in Elsene, Brussel, geboren Franse regisseur Agnès Varda en de Franse fotograaf en schilder JR. In de documentaire, een roadtrip door Franse dorpen, gaan straatartiest JR en Varda, die beschouwd wordt als de "grootmoeder van de Nouvelle Vague", op zoek naar anonieme figuren.

Beste buitenlandse film naar Chileens transgenderdrama

De Chileense prent "Una mujer fantastica" ("Een fantastische vrouw") van regisseur Sebastian Lelio heeft de Oscar voor beste niet-Engelstalige film gewonnen. De hoofdrol in die film wordt vertolkt door de Chileense actrice Daniele Vega, een transgender.

In die categorie was ook "Loveless" van de Rus Andrej Zvyagintsev genomineerd. Dat is een Russisch-Belgische coproductie, want mee geproduceerd door het "Les Films du Fleuve" van de broers Dardenne.

Maar "Loveless" kon de nominatie dus niet verzilveren. De andere genomineerden voor Foreign Language Film waren "On Body and Soul" van de Hongaarse Ildikó Enyedi, "The Square" van de Zweed Ruben Östlund en "The Insult" van de Libanees Ziad Doueiri.

Beste animatiefilm: Coco

De Pixarfilm Coco is de grote winnaar in de categorie 'beste animatie'. De film vertelt over een Mexicaans jongetje dat naar de onderwereld afreist om een groot familiegeheim te achterhalen. Het is de veertiende keer dat studio Pixar een Oscar won. Eerder wonnen onder meer Monsters Inc, Finding Nemo, The Incredibles en Ratatouille al de prijs voor beste lange animatiefilm.

Voorbeeld

In een verwijzing naar het Oscarbeeldje grapte de 50-jarige Kimmel: "Oscar is momenteel de meest geliefde en meest gerespecteerde man. Hij houdt zijn handen daar, waar men ze kan zien." Hij is nooit obsceen en heeft geen penis. "Dat is een man, van wie we er meer in deze stad nodig hebben", aldus de talkshowhost. "De wereld kijkt naar ons, wij moeten het voorbeeld geven", refereerde Kimmel naar de opheldering van de vele gevallen van seksueel misbruik in de filmindustrie en de oproepen voor gelijke rechten van mannen en vrouwen.

