Eminem onthult waarom hij optrad bij de Oscars na 17 jaar MVO

11 februari 2020

07u55

Bron: ANP 0 Oscars In een interview met Variety vertelt rapper Eminem waarom hij tijdens de Oscaruitreiking van 2020 wel kwam optreden, maar niet in 2003, toen hij was genomineerd voor de Oscar in de categorie Best Original Song met zijn hit ‘Lose Yourself’.

Eminem won die Oscar, maar liet verstek gaan om de prijs op te komen halen. Dit jaar loste hij zijn belofte in en gaf hij een ‘surprise’ optreden met zijn Oscarwinnende nummer, behorend bij de film ‘8 Mile’.

Veel sterren in het aanwezige publiek zongen de raptekst moeiteloos mee, ook opvallend veel jongere aanwezigen. Aan het eind van zijn optreden kreeg hij een staande ovatie, van Brad Pitt en Leonardo diCaprio tot Billie Eilish.

Verrassingen

Eminem (zijn echte naam is Marshall Mathers) houdt van verrassingen. Zijn laatste twee albums ‘Music to Be Murdered By’ en ‘Kamikaze’ werden allebei zonder vooraankondiging uitgebracht en ook het optreden bij de Oscaruitreiking is tot het laatste moment geheim gehouden.

Waarom nu wel een optreden? “Ik dacht, aangezien ik het in 2003 niet kon doen zou een optreden nu misschien cool zijn.

Destijds had ik nooit gedacht dat ik een kans had om te winnen. We hadden een paar weken voor de Oscars opgetreden bij de Grammy’s, dus we vonden het geen goed idee. Bovendien dacht de jongere versie van mijzelf dat zo’n soort show mij niet zou begrijpen.

Salma Hayek

Maar toen ik erachter kwam dat ik had gewonnen, dat was waanzin! Het leerde me hoe authentiek en echt die award is. Als je niet komt opdagen en toch wint, dat maakt het heel wezenlijk voor mij. Ik denk dat ik toen niet eens doorhad dat je een Oscar kon winnen voor een lied.”

Eminem heeft in ieder geval volop genoten van zijn optreden voor de Hollywoodsterren. “Absoluut. Ik kreeg de kans om Salma Hayek een ‘hug’ te geven!