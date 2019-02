Dit zijn ze dan: alle winnaars van de Oscars 2019 op een rij MVO

25 februari 2019

07u37 3 Oscars Geen grote winnaars dit jaar, maar wel enkele verrassende wendingen tijdens de Oscaruitreiking van 2019. Voor wie door de bomen het bos niet meer kan zien tussen al die dramatiek zijn dit alle winnaars nog eens op een rijtje.

Beste film: ‘Green Book’

De belangrijkste prijs ging van de avond ging naar ‘Green Book’. De prent klopte onder andere favorieten ‘Roma’, ‘Bohemian Rhapsody' en ‘The Favourite’. Andere genomineerden die het beeldje misliepen waren ‘Black Panther’, ‘BlacKkKlansman’, ‘A Star Is Born’ en ‘Vice’.

Beste acteur: Rami Malek

Zoals verwacht ging Rami Malek met het beeldje voor ‘beste acteur’ aan de haal voor zijn rol als Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody’. Hij versloeg in zijn categorie Viggo Mortenson (‘Green Book’), Christian Bale (‘Vice’), Bradley Cooper (‘A Star Is Born’) en Willem Dafoe (‘At Eternity’s Gate’).

Beste Actrice: Olivia Colman

De award voor ‘beste actrice’ ging naar Olivia Colman voor haar rol als de Britse koningin Anne in ‘The Favourite’. Het is net als voor Rami Malek haar eerste Oscar en eerste nominatie. Ze won van actrices Glenn Close (‘The Wife’), Lady Gaga (‘A Star Is Born’), Melissa McCarthey (‘Can You Ever Forgive Me?’) en Yalitza Aparicio (‘Roma’).

Beste regie: Alfonso Cuarón

De prijs voor regie ging naar Alfonso Cuarón voor zijn werk aan ‘Roma’. Hij won het van Spike Lee (‘BlacKkKlansman’), Pawel Pawlikowski (‘Cold War’), Yorgos Lanthimos, (‘The Favourite’) en Adam McKay (‘Vice’).

Beste originele song: Lady Gaga - Shallow

Hoe kon het ook anders? Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt en Benjamin Rice kregen de Oscar voor hun monsterhit ‘Shallow’, uit ‘A Star Is Born’. Hun concurrenten waren ‘All The Stars’ uit ‘Black Panther’ door Kendrick Lamar en SZA, ‘I’ll Fight’ uit ‘RBG’ door Diane Warren en Jennifer Hudson, ‘The Place Where Lost Things Go’ uit ‘Mary Poppins Returns’ door Marc Shaiman en Scott Wittman, en ‘When A Cowboy Trades His Spurs For Wings’ uit ‘The Ballad of Buster Scruggs’ door David Rawlings en Gillian Welch.

Beste originele soundtrack: ‘Black Panther’

Superheldenfilm ‘Black Panther’ kreeg de award voor ‘beste originele soundtrack’. Componist Ludwig Goransson won daarmee van de films ‘BlacKkKlansman’, ‘If Beale Street Could Talk’, ‘Isle of Dogs’ en ‘Mary Poppins Returns’.

Beste aangepaste screenplay: ‘BlaKkKlansman’

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott en Spike Lee mochten ook een beeldje in ontvangst nemen. Andere genomineerde films waren ‘Can You Ever Forgive Me?’, ‘If Beale Street Could Talk’ en ‘A Star Is Born’.

Beste originele screenplay: ‘Green Book’

Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly kregen de prijs voor ‘beste screenplay’ dankzij ‘Green Book’. Ze wonnen van ‘The Favourite’, ‘First Reformed’, ‘Roma’ en ‘Vice’.

Beste live action short film: ‘Skin’

Guy Nattiv won deze award voor zijn kortfilm ‘Skin’. Andere genomineerden waren ‘Detainment’, ‘Fauve’, ‘Marguerite’ en ‘Mother’.

Beste visuele effecten: ‘First Man’

‘First Man’, de film over het leven van astronaut Neil Armstrong, werd bekroon voor de ‘beste visuele effecten’. De andere kanshebbers waren ‘Avengers: Infinity War’, ‘Christopher Robin’, ‘Ready Player One’ en ‘Solo: A Star Wars Story’.

Beste korte documentaire: ‘Period. End of sentence’

Rayka Zehtabchi kreeg de Oscar voor haar documentaire ‘Period. End of sentence’. Andere genomineerden waren ‘Black Sheep’, ‘End Game’, ‘Lifeboat’ en ‘A Night at the Garden’.

Beste korte animatiefilm: ‘Bao’

Naar goede gewoonte gaat Disney met dit beeldje aan de haal. Domee Shi mocht het komen ophalen voor de film ‘Bao’. De film won het van ‘Animal Behaviour’, ‘Late Afternoon’, ‘One Small Step’ en ‘Weekends’.

Beste animatiefilm: ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’

Topfavoriet ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ van Bob Persichetti, Peter Ramsey en Rodney Rothman kreeg de Oscar. Ze wonnen het van andere populaire films als ‘Incredibles 2', ‘Isle of Dogs’, ‘Mirai’ en ‘Ralph Breaks the Internet’.

Beste acteur in een bijrol: Mahershala Ali

Mahershala Ali was de te verwachten winnaar voor zijn rol in ‘Green Book’. Naast hem waren ook Adam Driver (‘BlacKkKlansman’), Sam Elliott (‘A Star Is Born’), Richard E. Grant (‘Can You Ever Forgive Me?’) en Sam Rockwell (‘Vice’) genomineerd.

Beste film editing

De Oscar ging naar ‘Bohemian Rhapsody’. Andere genomineerden waren ‘BlacKkKlansman’, ‘Green Book’, ‘The Favourite’ en ‘Vice’.

Beste buitenlandse film: ‘Roma’

Zoals verwacht ging deze Oscar naar de Netflix-film ‘Roma’. Die won het van ‘Capernaum’ (Libanon), ‘Cold War’ (Polen), ‘Never Look Away (Duitsland) en ‘Shoplifters’ (Japan).

Beste soundmixing: ‘Bohemian Rhapsody’

Alweer een beeldje voor ‘Bohemian Rhapsody’, deze keer ontvangen door Paul Massey, Tim Cavagin en John Casali. Hun concurrenten waren ‘Black Panther’, ‘First Man’, ‘Roma’ en ‘A Star Is Born’.

Beste sound editing: ‘Bohemian Rhapsody’

Ook hier wint ‘Bohemian Rhapsody’ met John Warhurst als ontvanger. Zijn concurrenten waren ‘Black Panther‘, ‘First Man’, ‘A Quiet Place’ en ‘Roma’.

Beste cinematografie: ‘Roma’

Alfonso Cuarón wint alweer een Oscar voor ‘Roma’. De andere genomineerde films waren ‘Cold War’, ‘The Favourite’, ‘Never Look Away’ en ‘A Star Is Born’.

Beste productie design: ‘Black Panther’

Hannah Beachler won deze prijs voor ‘Black Panther’. De concurrenten waren ‘First Man’, ‘The Favourite’, ‘Mary Poppins Returns’ en ‘Roma’.

Beste kostuums: ‘Black Panther’

Ook hier wint ‘Black Panther’, deze keer dankzij Ruth E. Carter. De andere genomineerden waren ‘The Ballad of Buster Scruggs’, ‘The Favourite’, ‘Mary Poppins Returns’, en ‘Mary Queen of Scots’.

Beste makeup en hairstyling

Greg Cannom, Kate Biscoe en Patricia Dehaney kregen deze award voor de transformatie van Christian Bale in ‘Vice’. Andere genomineerden waren ‘Border’ en ‘Mary Queen of Scots’.

Beste documentaire

Jimmy Chin en Elizabeth Chai Vasarhelyi wonnen de Oscar voor ‘Free Solo’. De andere genomineerden waren ‘Hale County This Morning, This Evening’, ‘Minding the Gap', ‘Of Fathers and Sons’ en ‘RBG’.

Beste actrice in een bijrol

Regina King mocht een Oscar in ontvangst nemen voor haar rol in ‘If Beale Street Could Talk’. Ze won het van actrices Emma Stone en Rachel Weisz (‘The Favourite’), Marina de Tavira (‘Roma’) en Amy Adams (‘Vice’).