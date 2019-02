Dit is de Oscar Class Photo van 2019, kan jij alle celebs spotten? MVO

06 februari 2019

14u30 0 Oscars De genomineerden voor de Oscars verzamelden zich afgelopen maandag voor een officiële lunch en een fotomoment. Die bijhorende ‘Class Photo’ werd ondertussen al vrolijk gedeeld op sociale media.

Zo zien we onder andere Lady Gaga, één van de topfavorieten dit jaar dankzij haar rol in ‘A Star Is Born’. Zij was er samen met de andere genomineerden voor ‘beste actrice’: Glenn Close (‘The Wife’), Yalitza Aparicio (‘Roma’) en Melissa McCarthy (‘Can You Ever Forgive Me?’). Ook de mannelijke genomineerden waren aanwezig: Christian Bale (‘Vice’), Bradley Cooper (‘A Star Is Born’), Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’), Willem Dafoe (‘At Eternity’s Gate’) en Viggo Mortensen (‘Green Book’).

Andere aanwezigen waren Amy Adams (‘Vice’), Sam Elliott (‘A Star Is Born’), Mahershala Ali (‘Green Book’), Marina de Tavira (‘Roma’), Richard E. Grant (‘Can You Ever Forgive Me?’), Regina King (‘If Baele Street Could Talk’), Sam Rockwell (‘Vice’) en Rachel Weisz (‘The Favourite’).

Tenslotte waren er ook enkele belangrijke genomineerden die niét kwamen opdagen waren Olivia Colman, Emma Stone (beiden voor ‘The Favourite’), Adam Driver (‘BlacKkKlansman’) en Kendrick Lamar. Die laatste is genomineerd voor ‘beste originele nummer’.