Deze zeven feitjes over de Oscars wist je nog niet DBJ

04 maart 2018

18u02

Bron: Huffington Post 0 Oscars Vannacht wordt in Los Angeles de 90ste editie van de Oscars georganiseerd. De favorieten zijn gekend, maar er zijn ook een heleboel weetjes over 's werelds belangrijkste filmprijzen die je nog niet wist.

Waarom Oscar?

Officieel heet het beeldje The Academy Award of Merit, maar waarom men de prijs Oscar is gaan noemen weet eigenlijk niemand. Op de site van de Oscars zelf staat de theorie dat het beeldje zou lijken op de oom van een medewerker. Het beeldje is gemaakt van brons met een 24 karaats goudlaag. Tijdens WO II werd er drie jaar lang een gipsen beeldje uitgeraakt vanwege metaaltekort. De winnaars kregen later wel een brons-gouden exemplaar.

Het Oscar-orkest moet voor de editie van dit jaar 140 stukken voorbereiden

Dirigent Harold Wheeler selecteerde alle orkestleden eigenhandig. Ze moeten alle muziekstijlen kunnen spelen. Van Rock 'n' roll over Hiphop en popmuziek, maar uiteraard ook filmmuziek van onder meer Hans Zimmer en John Williams.

Vroeger waren er speciale prijzen voor kinderen

De prijzen waren hetzelfde, maar het beeldje was kleiner. Een jonge Shirley Temple was bijvoorbeeld een van de kinderen die zo'n Oscar in ontvangst mocht nemen. Jammer genoeg waren er niet elk jaar kindacteurs die in aanmerking kwamen voor een Oscar en 1962 werd de prijs afgevoerd.

Een gelijkspel is mogelijk

In de 90-jarige geschiedenis is het zes keer voorgevallen dat er twee winnaars waren. Daarvoor moeten genomineerden exact evenveel stemmen krijgen. Omdat de stemgerechtigden van de Academy met enkele duizenden zijn kan het dus ook gebeuren dat er drie, vier of vijf genomineerden evenveel stemmen krijgen. In dat geval winnen ze allemaal een Oscar.

Er werd al een winnaar verkozen die niet genomineerd was

Hal Mohr was de enige persoon die ooit een Academy Award won zonder hiervoor genomineerd te zijn. Deze prijs won hij in 1936 voor A Midsummer Night's Dream, waarop schriftelijk gestemd kon worden. Later veranderde de regels, waarbij schriftelijk stemmen op de Oscars niet meer mogelijk was. Hal Mohr won later nog een Academy Award voor The Phantom of the Opera uit 1943.

Meryl Streep is populairder in de dankwoorden dan god

Er werd een onderzoek gedaan van twaalf jaar Oscarspeeches en daarin werd actrice Meryl Streep vaker bedankt dan God. Andere populaire namen in de dankwoorden waren Oprah Winfrey en Sidney Potier. Vrouwen bedankten vaker The Academy en manager kregen opvallend weinig vermeldingen.

Een Oscar is eigenlijk niet zoveel waard

The Academy heeft officiële voorschriften met betrekking tot de verkoop van haar onderscheidingen. Ze omvatten dat een winnaar niet kan proberen het beeldje te verkopen zonder dat "eerst aan te bieden het aan de Academy voor 1 dollar." Wat als je een erfgenaam bent en je het wilt proberen? Jammer. De regel is ook op jou van toepassing.