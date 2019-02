De Oscars gaan officieel door zonder presentatie MVO

05 februari 2019

21u36

Bron: Reuters 0 Oscars De Oscars gaan dit jaar door zonder presentator of presentatrice, dat bevestigt de Amerikaanse zender ABC, die de awardshow uitzendt.

Woordvoerder Karey Burke geeft mee dat de ceremonie op 24 februari geen presentatie zal hebben, maar dat er wel verschillende celebrities zullen zijn om de awards uit te delen én dat er plannen zijn voor een ‘erg bijzondere opening van de show’.

De beslissing komt er nadat acteur Kevin Hart, die de Oscar normaal gezien zou presenteren, zijn ontslag gaf. Er kwam te veel negatieve commentaar op enkele ongevoelige tweets die hij in het verleden postte en de man wilde niet meer onnodig in de spotlights staan.

De Oscarceremonie vond nog maar één keer zonder presentatie plaats, en dat was in 1989. Die show staat bekend als de slechtste tot nu toe. Dit jaar is het de bedoeling dat de show drie uur zal duren, dertig minuten minder dan vorig jaar. “Het is tijd om de acteurs en de films zélf terug de sterren te laten zijn”, aldus Burke.

Het gerucht gaat dat het superheldenteam ‘The Avengers’ van Marvel de openingsceremonie zal verzorgen door er spectaculair binnen te vallen om ‘de Oscars te redden’, zoals dat hoort bij helden.