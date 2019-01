De Oscars gaan mogelijk voor de eerste keer in 30 jaar door zónder presentator MVO

Bron: AltPress 1 Oscars Nu Kevin Hart definitief de handdoek in de ring heeft gegooid wat Oscarpresentatie betreft, zit de organisatie met de handen in het haar. Want wie moet hem op zo’n korte tijd vervangen? Het ziet ernaar uit dat de awardshow voor de eerste keer in 30 jaar zonder presentator zal doorgaan.

Binnen 6 weken is het zover, maar er is nog altijd geen presentator aangenomen. Het gerucht gaat dat dat ook helemaal niet zal gebeuren. Men zou een groep A-listers selecteren om beurt om beurt een award aan te kondigen, in plaats van te rekenen op één persoon om de avond te openen met een monoloog.

De laatste keer dat men het op die manier aanpakte was in 1989, en die 61ste Oscarshow wordt beschouwd als de slechtste editie ooit. Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat de organisatie naarstig zal blijven zoeken naar een vervanger voor Hart, voor ze teruggrijpen naar een avond zonder gastheer of -vrouw.

Langs de andere kant zou het nieuwe systeem ook een manier kunnen zijn om meer kijkers te lokken. De tv-uitzending van de Oscars lokt namelijk ieder jaar minder volk.

Op 22 januari worden de genomineerden voor de Oscars bekendgemaakt. Hopelijk samen met de nieuwe host? Het blijft afwachten.

Geen spijt

Kevin Hart ligt er niet wakker van hoe het gelopen is rond de Oscaruitreiking. In ‘The Late Show with Stephen Colbert’ woensdagavond zei de comedian geen spijt te hebben en dat hij niks zou veranderen aan de manier waarop hij de situatie heeft aangepakt.

Woensdagochtend werd definitief bekend dat Hart de Oscars toch niet gaat presenteren. De komiek legde eerder zijn functie neer toen er kritiek kwam op homofobe opmerkingen en grappen die hij in het verleden had gemaakt. “Ik heb mijn excuses aangeboden. Ik verontschuldigde me opnieuw. Ik verontschuldigde me na die verontschuldiging. Ik ben er klaar mee. Ik heb het gedaan. Ik ben er overheen”.

Nadat Colbert had verklaard dat hij ook dingen heeft gezegd in het verleden, zei Hart dat er een “verschil” was. “Ik ben er tevreden mee dat ik alles heb geprobeerd om iedereen te behagen. Maar als dat niet lukt, moet je nu eenmaal een beslissing nemen en gewoon stoppen met proberen,” legt Hart uit. “Mijn werk bestaat eruit om mezelf 24 uur per dag, 7 dagen per week naar buiten brengen. Er is geen versie van mij die nep is.”

Ondanks dat hij de Oscar-presentatie aan zijn neus voorbij zag gaan, vertelt Hart dat hij al wat grappen had bedacht. Zo zou hij onder anderen Nicole Kidman en haar aparte manier van applaudisseren op de korrel nemen, evenals een schreeuwende Meryl Streep en Denzel Washington die een petje draagt.