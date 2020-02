De geheimen van de ‘seat fillers’: stiekeme selfies en verbaasde beroemdheden SDE

07 februari 2020

21u35

Bron: Metro UK 0 Oscars Zondagavond worden de Oscars uitgereikt in Los Angeles. Alle ogen zijn uiteraard op de beroemdheden gericht, maar wie goed naar de show kijkt, kan misschien ook enkele onbekende gezichten spotten: de ‘seat fillers’ of plaatsvuller. Ervaringsdeskundige Maya Tribbitt verklapt aan Metro UK wat dat inhoudt.

Wanneer beroemdheden tijdens een ellenlange awardshow even de benen willen strekken of naar het toilet willen, dan komen de ‘seat fillers’ langs. Zoals de naam al aangeeft, zorgen zij ervoor dat er tijdens de show geen lege plaatsen te zien. Maya Tribbitt werd in 2018 ingehuurd als plaatsvuller voor de Emmy Awards. De regels zijn heel streng, vertelt Maya aan Metro UK. “Ze waren echt heel streng over wat we moesten aandoen. Geen glitters, geen korte jurken, geen opvallende kleuren en geen wit. Eigenlijk mochten we gewoon niet opvallen. We kwamen een paar uur op voorhand aan en men vertelde ons dat we met niemand mochten praten en geen foto’s mochten nemen. Maar zodra we binnen in het theater waren, begon iedereen stiekem foto’s te nemen", lacht Maya.

Tijdens zo'n awardshow kom je uiteraard heel wat bekend volk tegen. Zo zag Maya onder meer Tiffany Haddish, Justin Timberlake, Jessica Biel en de cast van ‘Stranger Things’. “Een vriend van me kon een selfie maken met Connie Britton, en een met Jeff Daniels.” Toch was er bij sommige beroemdheden wat verwarring over wat die vreemde mensen plots naast hen kwamen doen. “Toen de show begon en we onze plaats kregen, bleven mensen ons maar vragen hoe het precies werkte. Tijdens de reclames was er een reusachtige klok die aftelde en we moesten snel een nieuw plekje vinden voor de tijd om was. Sommige mensen begrepen het niet en vertelden ons dat we niet naast hen konden zitten omdat hun echtgenoot zometeen zou terugkomen.”

Wie hoopt om er ook een centje mee te verdienen, komt echter bedrogen uit. Op de officiële website waar kandidaten zich kunnen registreren (Seat Fillers And More) staat te lezen: “Er is geen loon of compensatie voor reiskosten voorzien als je niet uit de stad komt. Plaatsvuller zijn is volledig vrijwillig en alle kosten zijn dus voor je eigen rekening.” Toch kan Maya het alleen maar aanraden: “Het was een geweldige ervaring en ik zou het iedereen aanraden. Het is echt uniek!”