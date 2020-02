Cruise met luxejacht en cosmetische chirurgie: dit zit er in de goodiebag van de Oscar-genomineerden kv

08 februari 2020

02u52

Bron: Reuters 0 Oscars Alle 20 acteurs en actrices die genomineerd werden voor een Oscar, alsook de vijf mannen die kans maken op het beeldje voor beste regisseur, krijgen deze week persoonlijk een goodiebag bezorgd. Daarin zitten cadeaus ter waarde van maar liefst 225.000 dollar (zo’n 205.000 euro).

De goodiebag werd samengesteld door Distinctive Assets, een bedrijf in Los Angeles dat losstaat van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences die de awarduitreiking organiseert. “Het is de hoogste waarde die we ooit hebben kunnen samenstellen”, zegt Lash Fary, de oprichter van Distinctive Assets die al 18 jaar de Oscar-goodiebags verzorgt.

In de zak zitten dit jaar bijna 80 items, waaronder een luxecruise van twaalf dagen ter waarde van meer dan 70.000 euro, voor 18.000 euro aan gezichtsverjongingsbehandelingen en de inschrijving bij een huwelijksbureau ter waarde van een goeie 18.000 euro. Daarnaast zitten er ook kleding, gadgets en een vape-pen van 24 karaat goud in de goodiebag. Die laatste werd volgens Fary geselecteerd met Leonardo DiCaprio in gedachten: foto’s van een vapende DiCaprio droegen enkele jaren geleden immers bij tot het populair worden van de vape-pen.



De zakken zijn een teken van appreciatie, zegt Fary. “Dit is een erkenning voor de uitstekende vertolking die ze gebracht hebben en voor velen van hen, een leven van uitstekende vertolkingen. Je bent nooit te rijk of te beroemd om niet langer dankbaar te zijn”, stelt hij.

Aangezien Fary niet officieel verbonden is aan de Oscaracademie krijgt hij creatieve vrijheid wat betreft de inhoud van de goodiebags en wie de tas krijgt. “Ik geef dit enkel aan de genomineerde acteurs en regisseurs. Aangezien we het cadeau maar geven aan zo’n 25 mensen, krijg ik de duurste dingen”, zegt hij. Bovendien krijgen merken nu ook de kans om zich te associëren met beroemde sterren. “Dit is een zakelijke onderneming. Dit gaat om de promotie. Dit gaat over producten die hun diensten en goederen linken aan de grootste trendsetters ter wereld”, aldus Fary.

Elke zak wordt deze week persoonlijk afgeleverd bij de genomineerden in aanloop naar de Oscars.

Fary deelde op zijn Instagram-account foto’s van de inhoud van de goodiebag: