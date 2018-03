Chili wint eerste Oscar buitenlandse film MVO

05 maart 2018

07u06 0 Oscars Het Chileense drama 'Un Mujer Fantástica' heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen. Het drama van regisseur Sebastián Lelio versloeg onder meer de Zweedse favoriet 'The Square'.

'Un Mujer Fantástica' ('een fantastische vrouw') vertelt over een transseksuele vrouw die rouwt om haar overleden vriend. Ondertussen komt zij er achter dat eigenlijk niemand hun relatie echt had geaccepteerd.

Het is de eerste maal in de geschiedenis dat Chili het beeldje voor beste buitenlandse film wint. Het was de tweede nominatie voor het land ooit.

De Nederlandse kandidaat in deze categorie, Layla M, viel in de voorrondes al af.