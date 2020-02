Brad Pitt emotioneel tijdens speech en ‘Parasite’ verrassend ‘Beste Film’: alles wat je moet weten over de Oscars MVO

10 februari 2020

05u52 15 Oscars Vannacht vonden de Oscars plaats in het Dolby Theatre in LA. ‘Parasite' werd de onverwachte winnaar van de avond, terwijl Brad Pitt, Joaquin Phoenix en Renée Zellweger zoals verwacht ook met een award gingen lopen. Maar er gebeurde uiteraard veel meer dan het uitreiken van prijzen. Dit is alles dat we onthouden van de Oscars in 2020.

Janelle Monae mocht de ceremonie openen bij gebrek aan een presentator, en dat deed ze met een prachtig streepje zang én dans.

#Oscars Moment: @JanelleMonae kicks off the #Oscars with an opening number that leaves everyone feeling alive! pic.twitter.com/J76UFuqxby The Academy(@ TheAcademy) link

‘Parasite’ is onverwachte winnaar van de avond

De Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’ ging met verrassend veel beeldjes aan de haal. De prent won niet alleen de award voor ‘Beste Buitenlandse Film’, ‘Beste Script’ en ‘Beste Regie’, maar ging tegen alle verwachtingen in ook met het beeldje voor ‘Beste Film’ aan de haal. De topfavoriet in die categorie was het oorlogsepos ‘1917', die tijdens alle voorbije awardshows de nominatie in die categorie ook kon verzilveren. ‘1917', door regisseur Sam Mendes, won drie beeldjes, al waren dit allemaal ‘technische’ awards (‘Beste Effecten’, ‘Camerawerk’ en ‘Geluidsmixage’). ‘Parasite’ is de eerste niet Engelstalige film ooit die de Oscar voor ‘Beste Film’ won.

Geen Oscar voor kortfilm Veerle Baetens

Het Belgische kantje van de Oscars werd helaas alweer niet verzilverd. Teleurstelling voor ‘Une Soeur’, want de Oscar voor ‘Beste Live Action Kortfilm’ gaat naar ‘The Neighbors Widow’.

Brad Pitt wint zijn eerste Oscar voor ‘Beste Mannelijke Bijrol’

Het was een bewogen laatste jaar voor Brad Pitt, maar eindelijk worden zijn inspanningen beloond met de ultieme kroon op het werk voor elke acteur: een Oscar voor ‘Beste Mannelijke Bijrol’. “The Academy heeft me maar 45 seconden gegeven om mijn speech af te haspelen, maar da’s meer tijd dan de Senaat aan John Bolton heeft gegeven”, haalt hij scherp uit in zijn speech.

Pitt heeft ook een speciaal bedankje voor alle stuntmannen en collega’s die hij doorheen de jaren heeft leren kennen in Hollywood. Of om het met Pitts eigen woorden te zeggen: ‘Once Upon A Time in Hollywood, ain’t that the truth.’ Hij draagt zijn Oscar op aan al zijn kinderen: ‘I adore you.’ De man eindigt met tranen in zijn ogen.

Joaquin Phoenix geeft lange speech over het milieu

Joaquin Phoenix maakte zijn rol als topfavoriet voor ‘Beste Acteur’ waar. Hij won het beeldje voor zijn rol in ‘Joker’. Geen verrassing dus, en het was ook geen verrassing dat hij alweer een lange speech afstak over het milieu. “We maken ons schuldig aan het hebben van een egocentrisch wereldbeeld. We denken dat we de belangrijkste diersoort ter wereld zijn. Ondertussen vinden we het oké om een kalf te stelen van zijn moeder. We negeren haar kreten van onrust en stelen dan ook nog eens haar melk, die eigenlijk voor dat kalf was, om over onze cornflakes te doen...”

Renée Zellweger wint ‘Beste Actrice’

Ook niets om van op te kijken: Renée Zellweger sleept de Oscar voor ‘Beste Actrice’ in de wacht.

Netflix verliezer van de avond

Hoewel de streamingzender veel nominaties in de wacht sleepte dankzij ‘The Irishman’, ‘Marriage Story’ en ‘The Two Popes’, werd daar bijna niets van verzilverd. Laura Dern won zoals verwacht de Oscar voor ‘Beste Actrice in een Bijrol’ dankzij ‘Marriage Story’, maar daar bleef het bij. De Scorsese-prent ‘The Irishman’ moest op zijn honger bijven zitten.

Gênant: dronken Diane Keaton

Keanu Reeves en Diane Keaton mochten samen een award uitreiken. Een bizar momentje in de show, want Diane, die haar outfit van Sherlock Holmes heeft gestolen, heeft zich duidelijk wat moed ingedronken. Ze noemt haar collega ‘Keano’ en botst tegen de microfoon.

From now on whenever anyone asks where I see myself in the future I’m showing them this clip of Diane Keaton in a trench coach and Carmen Sandiego hat drunk onstage at the #Oscars pic.twitter.com/uVzMkfkfE8 Hayley Phillips(@ somecallmehay) link

Tom Hanks brengt eerbetoon aan Kirk Douglas

De vriendelijkste man van Hollywood kondigt de opening van het Oscarmuseum aan. Dat interesseert geen hond, maar hij brengt de zaal wel aan het lachen en gooit er nog een eerbetoon aan Kirk Douglas achteraan: “I am Spartacus!” Alleen maar respect voor de man, zeker nadat hij eerder vanavond een push up-wedstrijd hield met een sergeant op de kletsnatte rode loper.

And here's Tom Hanks paying tribute to Kirk Douglas: "I am Spartacus" pic.twitter.com/eu8rFuHjDC Justin Baragona(@ justinbaragona) link

Leuk momentje: alle Elsa’s op één podium

Een primeurtje op het podium van de Oscars: verschillende internationale stemmen van Elsa uit ‘Frozen 2' verzamelen zich achter Idina Menzel, die het origineel inspreekt, om ‘Into The Unknown’ te zingen. Het nummer ging echter niet met de Oscar voor ‘Beste Song’ aan de haal, die eer ging naar Elton John met het nummer ‘(I Am) Gonna Love Me Again’ uit ‘Rocketman’.

Onder de Elsa’s bevond zich ook de Nederlandse Willemijn Verkaik. Zj is heel trots dat zij zondagavond mocht optreden negen andere Elsa’s. “Het optreden ging heel goed”, stelt Verkaik. “Het verliep in een soort roes; ik ben heel trots om op dit grote internationale podium een vertegenwoordiger te mogen zijn van het Frozen-gevoel.” Bij het feit dat het optreden live door tientallen miljoenen mensen werd gezien, stond de Nederlandse ster niet te lang stil. “Je moet jezelf nooit gek maken met dat soort gedachten; ik denk dat dat gevoel pas in het vliegtuig komt. Maar ik snap ook wel dat het mij niet vaak meer zal gebeuren dat ik gewoon naast Brad Pitt en Leonardo DiCaprio door de gang loop. Deze ervaring neemt niemand mij ooit meer af.”

De groep Elsa’s repeteerde drie dagen voor het optreden. “Het is heel emotioneel en heel tof om elkaar allemaal een keer te kunnen zien en spreken”, stelt Verkaik. “Je deelt in principe niets, behalve het feit dat je ergens in de wereld een stem hebt gegeven aan hetzelfde verhaal. Dat schept een heel bijzondere, lastig te verklaren band.” Tijdens het optreden zelf kon ze niet in zaal kijken omdat er enorme spotlights op de Elsa’s gericht waren. “Maar bij de repetities had ik wel gezien waar bijvoorbeeld Tom Hanks en Charlize Theron zaten.”

Elton John wint ‘Beste Song’ Elton John wint ‘Beste Song’

Elton mocht dus het beeldje komen ophalen voor ‘Beste Song’, dat dankzij ‘(I Am) Gonna Love Me Again’ uit ‘Rocketman’. De man was duidelijk emotioneel bij het horen van zijn winst. Ook achter de schermen voelde hij zich nog euforisch. Het is de tweede Oscar voor Elton. In 1995 won hij er al eens eentje voor zijn werk in ‘The Lion King’.

Oeps, alweer gênant

Taika Waititi won de award voor ‘Beste Aangepaste Screenplay’, maar blijkbaar stelde één persoon dat in vraag. Een Oostenrijkse journalist heeft het gewaagd om Waititi, de schrijver van ‘Jojo Rabbit’ (een film over Hitler en WOII), te vragen of die Oscar niet ook een beetje aan Oostenrijk toebehoort. Tot grote ontzetting van de rest van de journalisten. Waititi kon zijn oren duidelijk niet geloven. ‘Euh, nee’, klonk het droge antwoord.

In memoriam met Billie Eilish

Net zoals elk jaar hebben we weer afscheid moeten nemen van enkele belangrijke personen uit de filmwereld. Naar goede traditie worden zij herdacht tijdens de Oscarviering. Billie Eilish zong ‘Yesterday’ van The Beatles terwijl hun foto’s op het grote scherm verschenen.

Daar is Eminem plots

Nog een verrassing van formaat tijdens de show: Lin-Manuel Miranda (voor de liefhebbers: van de hitmusical ‘Hamilton’) komt het belang van muziek op het grote scherm illustreren. Hij doet dat aan de hand van een montage met beroemde muziekmomenten uit films, gevolgd door een verrassingsoptreden van Eminem. De rapper brengt ‘Lose Yourself’ uit de film ‘8 Mile’. Van een throwback gesproken.

Eminem with a BIG surprise, dropping into the #Oscars to perform his classic "Lose Yourself" pic.twitter.com/AzI2bqytG2 ONE37pm(@ 137pm) link

Catastrofe?

James Corden en Rebel Wilson wisten één ding zeker: voor hun prestaties in de musicalfilm ‘Cats’ zouden ze een heel awardseizoen lang niets winnen. De film werd zonder verpinken een catastrofe genoemd, maar daar konden de twee gelukkig nog om lachen. Ze kwamen zelfs een beeldje uitreiken in hun kattigste kostuums...

Al Pacino cannot get enough of this Cats bit #Oscars pic.twitter.com/r5jxyXfXsE MTV NEWS(@ MTVNEWS) link