Bette Midler zingt Mary Poppins tijdens Oscars

17 februari 2019

13u38

Bron: ANP 0 Oscars Bette Midler (73) treedt volgende week op tijdens de 91e editie van de Oscars. Ze zal het lied ‘The Place Where Lost Things Go’ uit de film Mary Poppins Returns ten gehore brengen, meldt de Amerikaanse zangeres en actrice op Twitter.

Mary Poppins Returns van regisseur Rob Marshall maakt volgende week kans op vier Oscars, onder meer voor beste originele nummer. Het lied neemt het op tegen onder meer Shallow, de soundtrack van ‘A Star is Born’, dat Lady Gaga live gaat zingen met mede-acteur Bradley Cooper. Eerder was al bekendgemaakt dat rapper Kendrick Lamar en zangeres SZA het nummer ‘All The Stars’ uit Black Panther ten gehore zullen brengen.

In ‘Mary Poppins Returns’ wordt het origineel van ‘The Place Where Lost Things Go’ gezongen door hoofdrolspeelster Emily Blunt, maar bronnen vertelden eerder aan Deadline dat ze een live-uitvoering op het podium van de Oscars niet aandurfde.

Andere genomineerde liedjes die kans maken op een Oscar zijn ‘I’ll Fight’ uit ‘RBG’, en ‘When a Cowboy Trades His Spurs for Wings’ uit de westernfilm ‘The Ballad of Buster Scruggs’.