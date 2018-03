Basketballegende Kobe Bryant wint een Oscar: "Mooier dan het winnen van een kampioenschap" DBJ

05 maart 2018

06u13

Bron: ANP 0 Oscars Hij won vijf NBA Championships, twee gouden Olympische medailles, maar een Oscar stond nog niet in zijn prijzenkast. Kobe Bryant (39) kan nu een plaatsje vrij maken voor het felbegeerde beeldje, want de legendarische oud-speler van de LA Lakers won een Oscar voor zijn film Dear Basketball, in de categorie beste korte animatiefilm.

Zichtbaar ontroerd stond Bryant op, nadat hij zijn naam hoorde. De boomlange basketballer kon het nauwelijks geloven en omhelsde regisseur en animator Glen Keane op het podium, waar de twee hun prijs in ontvangst namen. "Dit is een boodschap voor ons allemaal. Wat je droom ook is, met passie en doorzettingsvermogen is alles haalbaar," aldus Kobe. Hij gaf nog een subtiele sneer aan FOX News presentatrice Laura Ingraham, die basketballer LeBron James onlangs in een uitzending afsnauwde toen hij zich bemoeide met de Amerikaanse politiek. "Nou ja, ik weet niet of alles mogelijk is. Wij basketballers moeten onze mond houden en dribbelen," verwees Bryant naar de letterlijke tekst van Ingraham.

Even later verklaarde Bryant in de persruimte 'dit mooier te vinden dan het winnen van een kampioenschap. Toen ik stopte met basketballen en tegen mensen zei dat ik verhalen wilde vertellen en maken, zeiden ze 'wat schattig'. Om dan hier deze erkenning te krijgen, dat is echt te gek."

Hoewel veel oud-collega's Bryant feliciteerden via social media, zijn er ook veel mensen verontwaardigd. In 2003 raakte de basketballer in opspraak nadat een hotelmedewerkster hem beschuldigde van seksueel misbruik. Bryant zei niet schuldig te zijn, maar bood de vrouw wel publiekelijk zijn excuses aan. Nu de bewegingen #MeToo en Time's Up zo publiekelijk gesteund worden, vragen veel Twitteraars zich af waarom Bryant deze prijs heeft gekregen.