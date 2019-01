Acteursvakbond boos op Oscar-organisatie: “Ze zetten acteurs onder druk om niét naar andere awardshows te gaan” MVO

15 januari 2019

07u28

Bron: ANP 0 Oscars De vakbond van Hollywoodacteurs SAG-AFTRA heeft flink uitgehaald naar de Academy, de organisatie achter de Oscars. Volgens SAG-AFTRA dwingt de Academy acteurs die in februari een Oscar zullen uitreiken niet te verschijnen bij andere awardceremonies.

“We hebben meerdere meldingen gekregen dat de Academy of Motion Picture Arts and Sciences buitengewoon veel ongewenste druk uitoefent op mensen om hen ervan te weerhouden om bij andere awardshows te verschijnen”, aldus de vakbond in een statement dat maandag uitging naar Amerikaanse media. Een anonieme bron van Variety stelt het duidelijker: “Waar het op neerkomt is dat mensen te horen krijgen dat als ze een award uitreiken bij een andere show, ze dat niet meer mogen doen bij de Oscars.”

De bond stelt in de verklaring: “De awardsperiode is een speciale tijd waarin acteurs en actrices in het zonnetje worden gezet en de kwaliteit van hun werk erkend wordt. Je mag van de Academy verwachten dat ze achter dit doel staan.”

De organisator van de Oscars reageerde maandag niet op het verzoek van verschillende media op een reactie.