Academy verzamelt internationale stemmen van Elsa om 'Into The Unknown' te zingen tijdens Oscars

07 februari 2020

16u58 1 Oscars ‘Let It Go’ is nog niet helemaal uit de mode, of Disney komt al met een vervanger op de proppen. ‘Into The Unknown’ uit ‘Frozen 2' maakt dit weekend kans op de Oscar voor ‘Beste Originele Song’. Voor de gelegenheid verzamelt The Academy verschillende internationale stemmen van hoofdpersonage Elsa, om samen het liedje te zingen tijdens de ceremonie.

De originele versie van het nummer wordt ingezongen door musicalster Idina Menzel, met achtergrondstemmen van zangeres AURORA. Beide artiesten zullen tijdens Oscarnacht op het podium staan. Ze worden er vergezeld door de actrices die in Denemarken, Duitsland, Japan, Latijns Amerika, Noorwegen, Polen, Rusland, Spanje en Thailand de stem van Elsa inspreken. De Nederlandse en Vlaamse stemmen van de Disney-koningin zijn er helaas niet bij.

‘Frozen 2' kreeg dit jaar minder nominaties dan verwacht. De film is enkel genomineerd voor ‘Beste Song’ en niét voor ‘Beste Animatiefilm’. Ze hebben in hun categorie concurrentie van een ander Disneyliedje, ‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’ uit ‘Toy Story 4', maar ook van ‘I'm Standing With You’ uit ‘Breakthrough’, ‘Stand Up’ uit ‘Harriet’ en ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ uit ‘Rocketman’.

Poging twee

Het wordt een dappere tweede poging voor Menzel om een ‘Frozen’-liedje te zingen tijdens de Oscars. Toen ze in 2014 op de planken stond om ‘Let It Go’ te zingen, ging zo goed als alles mis. John Travolta kondigde haar aan als “Adele Dazeem”. Daarnaast vond de organisatie dat het snel moest gaan - dus werd het nummer op ‘fast forward’ gezet, waardoor het tempo niet meer klopte en Idina soms vals zong. Haar verslagenheid was duidelijk groot aan het eind van dat optreden. Enige troost was natuurlijk wel dat ‘Let It Go’ dat jaar de Oscar voor ‘Beste Song’ alsnog mee naar huis mocht nemen. Deze zondagnacht, vijf jaar later, probeert ze het dus nog eens opnieuw. Hopelijk met meer succes...