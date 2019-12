92ste Oscars maken eerste shortlists bekend SDE

17 december 2019

12u00 0 Oscars Op de Oscaruitreiking is het nog wachten tot 9 februari, maar wie graag al begint na te denken over de grote kanshebbers op een beeldje, kan alvast aan de slag. De Academy heeft namelijk shortlists bekend gemaakt in negen verschillende categorieën. Op de uiteindelijke nominaties is het wachten tot 13 januari.

Elk jaar stelt de Academy of Motion Picture Arts and Sciences een shortlist samen in verschillende categorieën. Daarna mogen de meer dan 7.000 leden hun stem uitbrengen, elk in hun eigen categorie. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat acteurs mogen stemmen in de categorie ‘beste acteur’ maar niet in de categorie ‘beste make-up’. Het stemmen begint op 2 januari 2020 en eindigt vijf dagen later, op 7 januari. Op 13 januari worden vervolgens de nominaties bekendgemaakt. Daarna moeten de leden stemmen om de uiteindelijke winnaar te bepalen.

De shortlists die werden bekendgemaakt, beslaan niet alle categorieën. Zo hebben we nog geen vermoeden welke acteurs er dit jaar met een beeldje naar huis mogen, en ook wat regisseurs en beste film betreft, blijven we in het ongewisse. De categorieën die wel al bekend gemaakt werden, zijn de volgende: ‘beste documentaire', ‘beste korte documentaire’, ‘beste niet-Engelstalige film’, ‘beste make-up en haar’, ‘beste originele soundtrack’, ‘beste originele nummer’, ‘beste korte animatiefilm’, ‘beste liveaction kortfilm’ en ‘beste visuele effecten’.

Beste documentaire

159 documentairefilms dongen mee naar een plaatsje op deze shortlist, slechts 15 daarvan werden weerhouden. De opvallendste naam op de lijst voor ons is waarschijnlijk ‘American Factory’, de eerste documentaire die door Higher Ground Productions, het bedrijf van Barack en Michelle Obama, werd uitgebracht.

‘Advocate’ - ‘American Factory’ - ‘The Apollo’ - ‘Apollo 11' - ‘Aquarela’ - 'The Biggest Little Farm’ - ‘The Cave’ - ‘The Edge of Democracy’ - ‘For Sama’ - ‘The Great Hack’ - ‘Honeyland’ - 'Knock Down the House’ - 'Maiden’ - ‘Midnight Family’ - 'One Child Nation’

Beste korte documentaire

96 films voldeden aan de kwalificaties voor deze categorie, maar uiteindelijk werden er slechts 10 films geselecteerd.

‘After Maria’ - ‘Fire in Paradise’ - ‘Ghosts of Sugar Land’ - ‘In the Absence’ - ‘Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)’ - ‘Life Overtakes Me’ - ‘The Nightcrawlers’ - ‘St. Louis Superman’ - ‘Stay Close’ - ‘Walk Run Cha-Cha’

Beste niet-Engelstalige film

91 films werden ingezonden voor deze categorie, waaronder ook ‘Nuestras madres’ van César Díaz, onze Belgische inzending. Deze werd echter niet weerhouden. Ook de Nederlandse inzending, ‘Instinct’ van Halina Reijn met Carice Van Houten in de hoofdrol, gaat niet door. Films die volgens kenners wél veel kans maken om de prijs in de wacht te slepen, zijn de Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’, die in Cannes de Palme d’Or won, of ‘Pain and Glory’ van de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar. Ook het Franse ‘Les Misérables’, dat op het Filmfestival van Gent in première ging, is een kanshebber.

Tsjechië: ‘The Painted Bird’ - Estland: ‘Truth and Justice’ - Frankrijk: ‘Les Misérables’ - Hongarije: ‘Those Who Remained’ - Noord-Macedonië: ‘Honeyland’ - Polen: ‘Corpus Christi’ - Rusland: ‘Beanpole’ - Senegal: ‘Atlantics’ - Zuid-Korea: ‘Parasite’ - Spanje: ‘Pain and Glory’

Beste make-up en haar

Een beetje een bijzondere procedure voor deze categorie: de leden van de afdeling ‘Makeup Artists and Hairstylists’ zijn niet verplicht om de volledige films te bekijken, maar moeten op 4 januari uit alle tien geselecteerde films een fragment van zeven minuten bekijken. Op basis daarvan moeten ze hun vijf favorieten nomineren voor de Oscar.

'Bombshell’ - ‘Dolemite Is My Name’ - ‘Downton Abbey’ - 'Joker’ - ‘Judy’ - ‘Little Women’ - ‘Maleficent: Mistress of Evil’ - ‘1917' - ‘Once upon a Time…in Hollywood’ - 'Rocketman'

Beste originele soundtrack

Maar liefst 170 films hoopten kans te maken op de Oscar voor ‘beste originele soundtrack’, maar hun aantal werd meedogenloos teruggebracht tot een behapbare 15 films. Opvallende kandidaten hier zijn ‘The King’ en ‘Marriage Story’, twee Netflix-films en ‘Pain and Glory’, die dit jaar duidelijk niet alleen wil meedingen in de categorie ‘beste niet-Engelstalige film’.

‘Avengers: Endgame’ - ‘Bombshell’ - ‘The Farewell’ - ‘Ford v Ferrari’ - ‘Frozen II’ - ‘Jojo Rabbit’ - ‘Joker’ - ‘The King’ - ‘Little Women’ - ‘Marriage Story’ - ‘Motherless Brooklyn’ - ‘1917' - ‘Pain and Glory’ - ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ - ‘Us'

Beste originele nummer

In deze categorie gaat het niet om de hele soundtrack van een film, maar om specifieke liedjes. Maar liefst 75 nummers werden ingezonden, 15 nummers staan uiteindelijk op de shortlist. Dat ‘Beautiful Ghosts’, een nummer van Taylor Swift uit de soundtrack van ‘Cats’ niet geselecteerd werd, zorgt trouwens voor heel wat verbazing bij trouwe fans, die ervan overtuigd waren dat de zangeres gegarandeerd een eerste Oscar zou winnen. Uiteindelijk werd geen enkel nummer uit de musical geselecteerd. Dan doet die andere zangeres, Beyoncé, het beter. Haar ‘Spirit’ uit ‘The Lion King’ staat wél op de shortlist.

‘Speechless’ uit ‘Aladdin’ - ‘Letter To My Godfather’ uit ‘The Black Godfather’ - ‘I’m Standing With You’ uit ‘Breakthrough’ - ‘Da Bronx’ uit ‘The Bronx USA’ - ‘Into The Unknown’ uit ‘Frozen II’ - ‘Stand Up’ uit ‘Harriet’ - ‘Catchy Song’ uit ‘The Lego Movie 2: The Second Part' - ‘Never Too Late’ uit ‘The Lion King’ - ‘Spirit' uit ‘The Lion King’ - ‘Daily Battles' uit ‘Motherless Brooklyn’ - ‘A Glass of Soju’ uit ‘Parasite’ - ‘(I’m Gonna) Love Me Again' uit ‘Rocketman' - ‘High Above The Water' uit ‘Toni Morrison: The Pieces I Am' - ‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’ uit ‘Toy Story 4' - ‘Glasgow’ uit ‘Wild Rose’

Beste korte animatiefilm

Ook ‘beste korte animatiefilm' is een populaire categorie. Maar liefst 92 films kwalificeerden zich, 10 daarvan kwamen op de shortlist terecht.

'Dcera (Daughter)’ - ‘Hair Love’ - ‘He Can’t Live without Cosmos’ - ‘Hors Piste’ - ‘Kitbull’ - ‘Memorable’ - ‘Mind My Mind’ - ‘The Physics of Sorrow’ - ‘Sister' - ‘Uncle Thomas: Accounting for the Days’

Beste liveaction kortfilm

191 films werden ingezonden in deze categorie, 10 films werden uiteindelijk geselecteerd.

‘Brotherhood’ - ‘The Christmas Gift' - ‘Little Hands’ - ‘Miller & Son’ - ‘Nefta Football Club’ - ‘The Neighbors’ Window' - ‘Refugee' - ‘Saria’ - ‘A Sister’ - ‘Sometimes, I Think about Dying’

Beste visuele effecten

Ook wat betreft de visuele effecten wordt een iets andere procedure gevolgd. De leden van de afdeling ‘visuele effecten' zullen in januari online of via satelliet tien minuten durende fragmenten bekijken van de tien geselecteerde films. Daarna zullen ze hun stem uitbrengen om de uiteindelijke genomineerden te bepalen. Opvallende genomineerden hier zijn ‘Cats’, dat veel kritiek kreeg op de special effects toen de eerste trailer uitkwam, en Netflix-film ‘The Irishman’, een misdaadfilm die nogal misstaat in het rijtje actiefilms.

‘Alita: Battle Angel’ - ‘Avengers: Endgame’ - ‘Captain Marvel’ - ‘Cats' - ‘Gemini Man' - ‘The Irishman’ - ‘The Lion King’ - ‘1917'- ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ - ‘Terminator: Dark Fate’